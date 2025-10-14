Tổng thống Trump khen ngợi Thủ tướng Italy "xinh đẹp", khi bà là nữ lãnh đạo duy nhất có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Ai Cập.

"Tôi đáng lẽ không được phép nói điều này, bởi bình thường nếu nói ra, sự nghiệp chính trị của các vị sẽ chấm dứt. Nhưng bà ấy là một phụ nữ trẻ xinh đẹp", Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khi đang phát biểu về nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.

Ông chủ Nhà Trắng giải thích thêm rằng "nếu bạn ở Mỹ và dùng từ 'xinh đẹp' để nói về một phụ nữ, đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của bạn. Nhưng tôi sẽ thử xem sao".

Ông Trump khen Thủ tướng Italy 'xinh đẹp' Ông Trump khen Thủ tướng Italy tại hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Ai Cập ngày 13/10. Video: X/Harry Sisson

Ông sau đó quay lại phía bà Meloni, nữ lãnh đạo 48 tuổi, và nói rằng "bà không ngại nếu được khen như vậy chứ? Bởi vì bà thật sự xinh đẹp". Không rõ phản ứng lúc đó của Thủ tướng Italy như thế nào, do ông Trump đứng chắn giữa bà Meloni và máy quay.

"Họ thực sự rất tôn trọng bà ấy ở Italy. Bà ấy là chính trị gia rất thành công", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Thủ tướng Italy là người phụ nữ duy nhất trong số khoảng 30 lãnh đạo có mặt tại hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập, nơi họ cùng ký tuyên bố chung để cam kết thúc đẩy hòa bình Gaza.

Bà Giorgia Meloni đảm nhận vai trò thủ tướng từ năm 2022 và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này ở Italy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập ngày 13/10. Ảnh: AP

Thanh Tâm (Theo AFP)