Tổng thống Mỹ dành nhiều lời ca ngợi nữ Thủ tướng Takaichi khi thăm Nhật Bản, trong đó có lời khen bà "bắt tay rất chặt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/10 họp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, hoan nghênh các cam kết của bà Takaichi về tăng cường quân sự. Hai bên cũng ký các thỏa thuận về thương mại và đất hiếm.

"Đó là cái bắt tay rất chặt", ông Trump khen ngợi bà Takaichi khi hai người bắt tay.

Tổng thống Mỹ đánh giá vai trò của bà Takaichi với tư cách nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản là điều hết sức quan trọng, đồng thời nhấn mạnh các cam kết của Washington dành cho Tokyo.

Ông Trump khen nữ Thủ tướng Nhật 'bắt tay rất chặt' Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 28/10. Video: Fox News

Reuters nhận xét ông Trump trước đây nhiều lần công khai chỉ trích các đối tác nước ngoài, nhưng lần này ông không tiếc lời khen ngợi bà Takaichi.

"Nếu có bất cứ điều gì có thể làm để giúp Nhật Bản, chúng tôi luôn sẵn lòng. Chúng ta là đồng minh ở cấp độ mạnh mẽ nhất", ông Trump nói.

Đáp lại, bà Takaichi nhắc tới cố thủ tướng Shinzo Abe, nói rằng ông Abe thường kể cho bà về "tài ngoại giao năng động" của Tổng thống Mỹ. Ông Abe là người có quan hệ thân thiết với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi hai người có sở thích chung về golf.

Nữ Thủ tướng nói thêm Nhật Bản sẽ tặng Washington 250 cây anh đào vào năm tới nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Nhật Bản cũng sẽ tặng pháo hoa sản xuất tại tỉnh Akita để Mỹ kỷ niệm ngày quốc khánh 4/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 28/10. Ảnh: AP

Mỹ - Nhật được xem là một trong những mối quan hệ đồng minh vững chắc nhất. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Mỹ. Hai nước có hiệp ước phòng thủ chung, trong đó Mỹ đặt căn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản và quốc gia châu Á này được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AP, Reuters)