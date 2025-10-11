Ông Trump khen người đoạt giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ cho biết đã nói chuyện điện thoại với người vừa đoạt giải Nobel Hòa bình, khen ngợi bà Machado "tử tế" vì nói ông xứng đáng với giải thưởng này.

"Người nhận giải Nobel hôm nay gọi điện cho tôi và nói 'tôi nhận giải này để vinh danh ngài, bởi ngài thực sự xứng đáng với nó'", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 10/10, đề cập tới chủ nhân giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado.

Ông chủ Nhà Trắng khen ngợi bà Machado đã có "hành động rất đẹp". "Tôi không nói 'vậy thì trao giải cho tôi đi', dù tôi tin bà ấy có thể đã muốn như vậy. Bà ấy thật tốt bụng", ông nói đùa.

Ông thêm rằng "tôi đang giúp đỡ bà ấy trên con đường này. Ở Venezuela, họ cần rất nhiều sự giúp đỡ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10. Ảnh: AP

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 trao giải cho Machado, thủ lĩnh phe đối lập ở Venezuela, "vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và đấu tranh để chuyển đổi một cách công bằng, hòa bình sang nền dân chủ".

Ủy ban cho biết tổng cộng 338 ứng viên, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức, đã được đề cử cho giải thưởng năm nay.

Đề cử Nobel Hòa bình có hạn chót vào 31/1, trong khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai ở Nhà Trắng ngày 20/1. Tổng thống Mỹ ngày 10/10 thừa nhận quyết định của ủy ban thực tế tập trung vào năm 2024 khi ông còn đang vận động tranh cử, nhưng ông cho rằng những đóng góp của bản thân cho hòa bình quá lớn và nên được trao giải.

"Tôi đã tranh cử năm 2024. Nhưng có những người nói rằng chúng tôi đã làm được quá nhiều đến nỗi lẽ ra họ nên trao giải cho chúng tôi", ông nói.

Thanh Tâm (Theo Reuters, Independent)