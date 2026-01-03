Ông Trump khẳng định có 'sức khỏe hoàn hảo'

Tổng thống Trump tuyên bố sức khỏe ông hoàn hảo và đã vượt qua xuất sắc bài kiểm tra nhận thức, khẳng định bản thân phù hợp giữ chức vụ hiện tại.

"Các bác sĩ Nhà Trắng vừa thông báo sức khỏe tôi hoàn hảo và tôi lần thứ ba liên tiếp vượt qua xuất sắc bài kiểm tra nhận thức (tức là trả lời đúng 100%), điều mà không một tổng thống hay phó tổng thống Mỹ nào trước đây làm được", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho rằng bất cứ ai ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ đều phải tham gia kỳ kiểm tra nhận thức nghiêm túc và đã được chứng minh hiệu quả. "Chúng ta không thể để những kẻ ngớ ngẩn hoặc không có năng lực lãnh đạo đất nước vĩ đại này", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 29/12/2025. Ảnh: AP

Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Sức khỏe của ông gần đây gây chú ý khi xuất hiện những vết bầm tím trên tay và phải làm xét nghiệm hình ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn công bố trên tờ Wall Street Journal ngày 1/1, ông Trump cho biết vết bầm tím trên tay là do ông dùng aspirin liều cao để làm loãng máu. Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, nói ông Trump mỗi ngày uống 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Theo Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Ông Trump trước đó cho biết đã đi chụp cộng hưởng từ (MRI) hồi tháng 10/2024. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 1/1, ông nói đây không phải là MRI mà là chụp cắt lớp vi tính (CT).

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12/2025. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cũng phủ nhận thông tin cho rằng ông ngủ gật trong các cuộc họp, thay vào đó khẳng định ông chỉ thư giãn. "Tôi chỉ nhắm mắt lại, điều đó rất thư giãn", ông nói. "Đôi khi họ chụp ảnh lúc tôi chớp mắt và bắt được khoảnh khắc đó".

Ông Trump cho biết ngoài chơi golf, ông không tập thể dục do điều này nhàm chán. "Đi bộ hoặc chạy trên máy hàng giờ liền như một số người không phải chuyện dành cho tôi", ông cho hay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN)