Ông Trump kêu gọi phản ứng ôn hòa sau cái chết của đồng minh

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Charlie Kirk là nhà hoạt động ôn hòa, kêu gọi người dân Mỹ phản ứng tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 nói ông không cảm thấy lo lắng cho an toàn bản thân, mà lo ngại cho đất nước nhiều hơn sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

"Cậu ấy là người ủng hộ con đường phi bạo lực. Tôi muốn mọi người phản ứng theo cách đó", Tổng thống Trump trả lời báo chí khi rời Nhà Trắng đi thăm New York, dự các hoạt động tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố 24 năm trước.

Kirk, 31 tuổi, bị ám sát vào ngày 10/9 khi đang hùng biện tại Đại học Utah Valley. Kirk từng khẳng định thông điệp của mình luôn hướng đến phản đối bạo lực, khuyến khích đối thoại dù bất đồng quan điểm và ủng hộ sinh viên Mỹ suy nghĩ phản biện. Anh nhiều lần cáo buộc "Antifa và các nhóm cực tả" khiến mình phải hủy những buổi diễn thuyết tại trường đại học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên ngoài Nhà Trắng ngày 11/9, trước khi đi New York. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với vợ Kirk là Erika, người đang "vô cùng đau buồn". Ông bình luận rằng đất nước đang bị đe dọa "bởi một nhóm điên loạn theo khuynh hướng cánh tả cực đoan", nhưng tự tin nước Mỹ "sẽ đánh bại nhóm này".

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đã thu hồi khẩu súng trường được cho là hung khí trong vụ ám sát, trong khi cảnh sát bang Utah nói đã có video về nghi phạm và xác định người này ở độ tuổi đại học. Cơ quan điều tra cũng công bố hình ảnh một nghi can trong vụ án, đồng thời treo thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp nhận diện, bắt giữ hung thủ ám sát Kirk.

Trước đó, tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do cho Charlie Kirk, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Ông nói Kirk là "một biểu tượng của thế hệ, một nhà vô địch của tự do và nguồn cảm hứng cho hàng triệu người". Lễ trao huân chương sẽ được công bố ngày cụ thể trong thời gian tới và ông Trump dự đoán sự kiện sẽ thu hút rất đông người tham dự.

Thanh Danh (Theo ABC, Politico, Guardian)