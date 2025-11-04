Ông Trump kêu gọi người New York bỏ phiếu cho cựu thống đốc đảng Dân chủ

Ông Trump kêu gọi người New York bỏ phiếu bầu thị trưởng cho Andrew Cuomo, người từng là thống đốc đảng Dân chủ nhưng hiện tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

"Dù các bạn thích Andrew Cuomo hay không, các bạn thực sự không có lựa chọn nào khác. Mọi người phải bỏ phiếu cho ông ấy và hy vọng ông ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 3/11, trước khi diễn ra cuộc đua giành chức thị trưởng New York.

Ông Andrew Cuomo, 67 tuổi, là cựu thống đốc đảng Dân chủ của bang New York và từng nhiều lần mâu thuẫn với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông Cuomo hiện tranh cử chức thị trưởng New York với tư cách ứng viên độc lập.

Ông Andrew Cuomo trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên thị trưởng New York hôm 22/10. Ảnh: AP

Đối thủ đáng gờm nhất của ông Cuomo là ứng viên đảng Dân chủ Zohran Mamdani, 34 tuổi, người gần đây khẩu chiến với Tổng thống Trump do bất đồng về quan điểm chính sách. Do đó, ông Trump gọi cuộc đua giữa hai ứng viên này là cuộc cạnh tranh giữa một lựa chọn tồi tệ và một lựa chọn đỡ tồi tệ hơn.

"Tôi không ủng hộ Cuomo, nhưng nếu phải chọn giữa một đảng viên Dân chủ tồi và Mamdani, thành thật mà nói tôi sẽ chọn đảng viên Dân chủ tồi", ông Trump nói hôm 2/11.

Tổng thống Mỹ sau đó nhắc lại lời đe dọa sẽ cắt ngân sách liên bang cho thành phố New York nếu Mamdani thắng cử, dù New York là "ngôi nhà thân yêu đầu tiên" của ông.

"Tôi thà rằng thấy một đảng viên Dân chủ, người từng thành công, giành chiến thắng còn hơn là thấy chiến thắng thuộc về một người không có kinh nghiệm, hoàn toàn thất bại", ông Trump nói.

Ứng viên Zohran Mamdani tại New York ngày 28/6. Ảnh: AP

Đối với ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa, Tổng thống Mỹ cũng thẳng thắn khuyến khích cử tri New York không nên bỏ phiếu cho người này.

"Bỏ phiếu cho Sliwa (người trông dễ nhìn hơn nếu không đội mũ nồi) chính là bỏ phiếu cho Mamdani", ông Trump viết.

Cuộc bầu cử thị trưởng New York sẽ diễn ra ngày 4/11. Do New York có truyền thống nghiêng về đảng Dân chủ, ứng viên Mamdani được dự đoán là người có cơ hội chiến thắng cao nhất.

Ngọc Ánh (Theo CNN, NBC, ABC)