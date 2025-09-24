Ông Trump kêu gọi fan bóng đá đến Mỹ xem World Cup

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng "vô số fan trên khắp thế giới" sẽ đến Mỹ dự World Cup 2026 và Olympic 2028 do nước này đăng cai.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 23/9, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ năm sau sẽ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. "Chúng tôi cũng sẽ tự hào đăng cai World Cup 2026 và sau đó là Olympic 2028", ông Trump nói.

"Sẽ rất hào hứng đấy. Tôi hy vọng mọi người đều đến. Hy vọng vô số người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ ghé thăm", ông phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 23/9. Ảnh: AP

Trong vòng 24 tiếng kể từ khi mở bán vé sớm, FIFA đã ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt đăng ký mua vé World Cup, từ người hâm mộ tại 210 quốc gia. World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố ở Mexico, Canada và Mỹ, với 48 đội tuyển tranh tài trên 104 trận đấu.

Tuy nhiên, một chuyến đi Mỹ có thể tốn kém và phức tạp đối với nhiều người hâm mộ. Du khách từ các nước không được miễn visa phải trả thêm 250 USD "phí đảm bảo" ngoài khoản phí hiện có. Thời gian chờ cũng rất dài. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm du khách này mất trung bình 169 ngày để phỏng vấn xin visa du lịch hoặc visa công tác B-1/B-2.

Sân vận động BMO ở Toronto, Canada trong quá trình nâng cấp chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: AP

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các cộng đồng hâm mộ bóng đá đông đảo như Mexico, Argentina, Brazil, những nước thường có lượng lớn cổ động viên đến quốc gia đăng cai World Cup để cổ vũ đội nhà.

Theo FIFA, nhu cầu mua vé World Cup 2026 đến nay chủ yếu xuất phát từ người dân ba quốc gia chủ nhà, tiếp theo là Argentina, Colombia và Brazil.

Olympic mùa hè dự kiến được tổ chức tại Los Angeles, California, vào tháng 7/2028.

Đức Trung (Theo Reuters, AP)