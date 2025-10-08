Ông Trump kêu gọi bỏ tù Thị trưởng Chicago, Thống đốc Illinois

Tổng thống Trump cho rằng Thị trưởng Chicago Johnson và Thống đốc Illinois Pritzker cần bị bỏ tù, cáo buộc hai người không bảo vệ các đặc vụ ICE.

"Thị trưởng Chicago đáng lẽ phải vào tù vì không bảo vệ các sĩ quan từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE)! Thống đốc Pritzker cũng vậy!", Tổng thống Donald Trump ngày 8/10 viết trên mạng xã hội Truth Social, đề cập tới Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 6/10. Ảnh: AFP

Bình luận từ Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền bang Illinois và thành phố Chicago đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới khu vực, gọi động thái này là "vi hiến". Thị trưởng Johnson cũng ký một quyết định tuyên bố Chicago là "Vùng không ICE", cấm đặc vụ nhập cư liên bang hoạt động trên những khu đất thuộc sở hữu của thành phố.

Nhà Trắng trong khi đó khẳng định hành động triển khai Vệ binh Quốc gia của Tổng thống Trump là hợp pháp và cần thiết, cáo buộc các lãnh đạo địa phương dung túng bạo lực, làm suy yếu an ninh công cộng.

Đặc vụ ICE đã thực hiện nhiều cuộc truy quét ở Chicago, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình trong thành phố. Chính quyền Trump phản ứng bằng việc điều Vệ binh Quốc gia Illinois tới Chicago, khiến các quan chức đảng Dân chủ trong bang phản đối gay gắt.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson. Ảnh: AFP

Hôm 7/10, phát biểu tại một sự kiện ở Minneapolis, khi được hỏi vì sao ông Trump lại triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago, Thống đốc Pritzker cho rằng hành động của Tổng thống là dấu hiệu ban đầu cho thấy nỗ lực đe dọa các cử tri Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Theo Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, khoảng 500 binh sĩ, gồm 300 từ Vệ binh Quốc gia Illinois và 200 từ Texas, đang có mặt tại Chicago và xung quanh thành phố.

Tổng thống Trump bất đồng với một số bang do đảng Dân chủ lãnh đạo về nỗ lực triển khai quân đội trên lãnh thổ Mỹ với lý do cần bảo vệ các đặc vụ ICE và kiểm soát tội phạm. "Chicago là thành phố tuyệt vời, nhưng bạn không thể là một thành phố tuyệt vời nếu có những vụ giết người cùng nhiều vấn đề khác. Và họ đang gặp phải những vấn đề đó", ông nói.

Nhưng giới chức địa phương nói rằng Tổng thống Trump đang cường điệu hóa mối lo ngại về tội phạm bạo lực và hành động can thiệp của liên bang sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Thống đốc Illinois JB Pritzker phát biểu tại Chicago hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

Vệ binh Quốc gia Mỹ không có quyền bắt người, nhưng có thể khống chế, tạm giữ những cá nhân bị coi là mối đe dọa an ninh tiềm tàng, sau đó giao lại cho cảnh sát. Bộ Tư lệnh phương Bắc cho biết binh sĩ ở Illinois sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, WSJ)