Ông Trump kêu gọi bỏ bắt buộc báo cáo quý cho công ty niêm yết

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chỉ nên bắt buộc công ty niêm yết báo cáo tài chính 6 tháng một lần thay vì hàng quý.

Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/9, ông Trump cho rằng việc không yêu cầu báo cáo tài chính hàng quý với các công ty niêm yết sẽ giúp họ đỡ tốn kém, hạn chế tình trạng chạy theo mục tiêu ngắn hạn.

"Điều này giúp tiết kiệm chi phí và các nhà quản lý tập trung điều hành doanh nghiệp đúng cách", Tổng thống Trump nhận định. Trước đó, ông từng đưa ra đề xuất này vào năm 2018.

Nhân viên giao dịch tại sàn New York ngày 11/3/2025. Ảnh: AFP

Mỹ từng yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính bán niên trước khi chuyển sang chế độ quý vào năm 1970. Nếu trở lại báo cáo mỗi 6 tháng, quy định này sẽ tiệm cận với Anh và một số nước Liên minh châu Âu.

Năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã lấy ý kiến công chúng về tần suất công bố báo cáo tài chính bắt buộc của doanh nghiệp, nhưng kết quả vẫn giữ nguyên hạn định mỗi 90 ngày. Nhưng lần này, họ thiên về ủng hộ đề xuất của ông Trump, coi đây là ưu tiên trong chương trình nghị sự.

"Theo đề nghị của Tổng thống Trump, Chủ tịch Atkins và Ủy ban đang ưu tiên xem xét đề xuất nhằm loại bỏ thêm các gánh nặng pháp lý không cần thiết cho doanh nghiệp", người phát ngôn SEC cho biết.

Việc bắt buộc công bố báo cáo tài chính hàng quý hay bán niên là tranh luận lâu nay giữa doanh nghiệp. Năm 2018, hai lãnh đạo doanh nghiệp lớn là Jamie Dimon và Warren Buffett từng viết trên Wall Street Journal rằng "chủ nghĩa ngắn hạn" gây hại cho kinh tế Mỹ. Phòng Thương mại Mỹ và Business Roundtable trước đây cũng kêu gọi bỏ báo cáo quý vì khiến doanh nghiệp xa rời mục tiêu dài hạn.

Mới đây, Chủ tịch kiêm CEO Nasdaq Adena Friedman bày tỏ ủng hộ việc cho phép doanh nghiệp chọn tần suất báo cáo ít hơn. Theo bà, điều này giúp giảm "rào cản, gánh nặng và chi phí" khi niêm yết trên phố Wall.

Ngược lại, một số nhà đầu tư cảnh báo việc giãn thời gian công bố báo cáo tài chính có thể làm giảm tính minh bạch, tăng biến động thị trường và khiến cổ phiếu Mỹ kém hấp dẫn hơn. Theo họ, một trong những lý do khiến cổ phiếu Mỹ được giao dịch ở mức định giá cao hơn các thị trường khác là nhờ chế độ báo cáo tài chính nghiêm ngặt. Hiện chỉ số S&P 500 giao dịch với chỉ số P/E (đo lường giá trị cổ phiếu) dự phóng là 24,3 trong 12 tháng tới, so với mức 15,28 của STOXX 600 châu Âu.

M. Todd Henderson, Giáo sư luật tại Đại học Chicago cho rằng nhiều công ty có thể vẫn duy trì công bố báo cáo quý cả khi không bắt buộc, do nhu cầu thông tin từ giới đầu tư. "Thực tế, xu hướng chạy theo lợi nhuận ngắn hạn đúng là có ở một số trường hợp, nhưng không phải hiện tượng phổ biến toàn hệ thống", ông nói.

Phiên An (theo Reuters)