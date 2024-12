Ông Trump kêu gọi bắn hạ các máy bay không người lái bí ẩn

Tổng thống đắc cử Trump kêu gọi chính quyền bắn hạ các máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện trên bầu trời New Jersey và khắp nước Mỹ.

"Xảy ra nhiều vụ nhìn thấy máy bay không người lái (drone) bí ẩn trên khắp đất nước. Chính quyền thật sự không biết về chuyện này sao? Tôi không nghĩ vậy! Hãy giải thích cho người dân ngay bây giờ. Nếu không, hãy bắn hạ drone ngay!", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social ngày 13/12.

Trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều thông tin về các vụ nhìn thấy drone bí ẩn ở New Jersey, New York. Nhiều người cũng nhìn thấy các vật thể trên bầu trời ở các hạt Delaware và Philadelphia.

Loạt drone xuất hiện trên bầu trời Bernardsville, bang New Jersey, Mỹ, ngày 5/12. Ảnh: AP

Lầu Năm Góc ngày 12/12 phủ nhận thông tin rằng các drone bí ẩn này là của đối thủ hay các thực thể nước ngoài. Nhà Trắng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa cùng ngày cũng ra tuyên bố chung cho biết không có bằng chứng cho thấy các drone này đe dọa an ninh quốc gia, nói rằng hầu hết trường hợp là drone hoạt động hợp pháp.

Các nghị sĩ từ New Jersey và New York, những nơi nhìn thấy nhiều drone bí ẩn nhất, ngày 13/12 tiếp tục gửi thư lên FBI, Bộ An ninh Nội địa và Cục Hàng không Liên bang yêu cầu các cơ quan này thông tin ngắn gọn về các drone. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 13/12 nhận được thông tin mật về các vụ phát hiện drone, nhưng chưa công bố.

Dân Mỹ hoang mang vì loạt máy bay không người lái bí ẩn Drone bí ẩn xuất hiện trên bầu trời New Jersey, Mỹ. Video: X/@KevHarlanEffect

Drone được phép sử dụng cho cả mục đích kinh doanh và giải trí, nhưng phải tuân theo các quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Người dân nhìn thấy các drone bí ẩn đều mô tả chúng có kích thước to lớn hơn những drone thường thấy trước đó.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP)