Ông Trump: Israel sẽ không tập kích lãnh thổ Qatar nữa

Ông Trump khẳng định Israel sẽ ngừng tập kích vào Qatar, trong khi Thủ tướng Netanyahu vẫn để ngỏ khả năng nhắm vào quan chức Hamas ở nước ngoài.

"Ông ấy sẽ không làm như vậy nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/9, khi được hỏi liệu Thủ tướng Benjamin Netanyahu có đảm bảo rằng quân đội Israel sẽ không tấn công vào lãnh thổ Qatar nữa hay không.

Ông Trump cũng nhắc lại rằng Qatar là "đồng minh tốt và nhiều người chưa biết điều này". "Thủ tướng Netanyahu sẽ không nhắm vào Qatar, nhưng có thể sẽ tiếp tục chiến dịch truy lùng", ông Trump nói thêm, ám chỉ rằng Israel sẽ không ngừng nỗ lực tập kích lực lượng Hamas ở những nơi khác.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 15/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel đã báo trước cho ông về chiến dịch tập kích vào lãnh thổ Qatar và Washington có đủ thời gian để ngăn cản Tel Aviv. Ông Trump thừa nhận thời điểm nắm được thông tin là quá muộn để đảo ngược quyết định của Israel.

Thủ tướng Netanyahu cùng ngày không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục nhắm vào ban lãnh đạo Hamas ở nước ngoài. "Mọi quốc gia đều có quyền tự vệ bên ngoài biên giới của mình", ông nói trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Quân đội Israel hôm 9/9 tập kích loạt lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở thủ đô Doha của Qatar. Giới chức Qatar đã lên án động thái này và kêu gọi thế giới trừng phạt Israel. Ông Trump cũng bày tỏ không đồng tình với vụ tập kích nhằm vào Qatar, quốc gia đồng minh và cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn.

Đòn không kích đã giết chết con trai của phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya cùng 4 thành viên nhóm vũ trang, cùng một nhân viên an ninh Qatar. Quan chức Hamas khẳng định các lãnh đạo cấp cao đều sống sót, giới chức Israel cũng ngầm thừa nhận đòn tập kích không hạ được tất cả mục tiêu đề ra.

Huyền Lê (Theo AFP, Time of Israel, BBC)