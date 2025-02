Ông Trump: Israel sẽ bàn giao Dải Gaza cho Mỹ

Tổng thống Trump nói Israel sẽ bàn giao Gaza cho Mỹ sau khi xung đột kết thúc, nhấn mạnh Washington không cần điều binh sĩ đến dải đất.

"Israel bàn giao Dải Gaza cho Mỹ khi chiến sự kết thúc. Người dân Palestine sẽ tái định cư ở những cộng đồng an toàn hơn, tốt đẹp hơn, với những căn nhà mới và hiện đại ở khu vực. Họ sẽ thực sự có cơ hội được hạnh phúc, an toàn và tự do", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm nay.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu dần dần khởi động quá trình xây dựng "một trong những công trình vĩ đại và ngoạn mục nhất trên Trái Đất", nhấn mạnh rằng Mỹ không cần triển khai binh sĩ đến Dải Gaza và sự ổn định khu vực sẽ được giữ vững.

Giới chức Israel chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 4/2. Ảnh: AP

Gaza là dải đất nhỏ, có diện tích khoảng 365 km2, giáp biên giới Israel và Ai Cập, mặt còn lại hướng ra Địa Trung Hải. Đây là một trong hai vùng lãnh thổ của người Palestine. Khu vực còn lại là Bờ Tây, giáp với Jordan, bị Israel chiếm đóng.

Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề sau khi quân đội Israel mở chiến dịch đối phó Hamas, đáp trả cuộc tập kích miền nam Israel gây thương vong lớn ngày 7/10/2023. Hamas và Israel gần đây đạt thỏa thuận ngừng bắn, chuẩn bị bắt đầu vòng đàm phán thứ hai để chấm dứt giao tranh.

Tổng thống Trump gần đây dấy lên tranh cãi khi nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản Dải Gaza, tái định cư người Palestine đến quốc gia khác và biến dải đất này thành "Riviera Trung Đông".

Vị trí Dải Gaza. Đồ họa: CNN

Nhiều cường quốc thế giới như Nga, Trung Quốc và Đức đã chỉ trích kế hoạch của ông Trump với lý do "sẽ gây ra đau khổ và thù hận mới". Các quốc gia Arab khu vực cũng bác bỏ ý tưởng tiếp nhận thêm người tị nạn Palestine theo đề xuất của Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Israel hoan nghênh kế hoạch của ông Trump. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi ông chủ Nhà Trắng vì "tư duy đột phá để giải quyết vấn đề", còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo đã lệnh quân đội lên phương án cho cư dân Gaza "tự nguyện rời đi".

Khi được hỏi quốc gia nào sẽ tiếp nhận người Palestine từ Dải Gaza, ông Katz cho hay đó là "những nước phản đối chiến dịch của Israel".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)