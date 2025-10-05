Ông Trump: Israel - Hamas tiến gần đến ngừng bắn

Ông Trump nói Israel đồng ý với đường ranh giới rút quân trong đề xuất của ông và nếu Hamas cũng nhất trí, sẽ lập tức có lệnh ngừng bắn.

"Sau các cuộc đàm phán, Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân ban đầu mà chúng tôi đưa ra và cũng đã gửi cho Hamas. Ngay khi Hamas xác nhận điều này, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social ngày 4/10.

Ông Trump khẳng định sau giai đoạn rút quân ban đầu, Mỹ sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo của Israel khỏi Dải Gaza. Lãnh đạo Mỹ kỳ vọng động thái này sẽ giúp "thảm họa 3.000 năm" ở dải đất này chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Theo bản đồ do ông Trump chia sẻ, quân đội Israel sẽ duy trì ở phạm vi sâu 6,5 km bên trong phía nam Gaza, 2 km bên trong trung Gaza và 3,5 km ở phía bắc, sau khi toàn bộ 48 con tin được trao trả.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày cũng tuyên bố Hamas sẽ thả toàn bộ con tin và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tái triển khai theo hướng vẫn tiếp tục kiểm soát các khu vực sâu bên trong Dải Gaza.

Hamas chưa phản hồi về phát ngôn mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố lực lượng vũ trang này đã sẵn sàng cho hòa bình lâu dài ở Gaza.

Bản đồ rút quân giai đoạn ban đầu của Israel do ông Trump chia sẻ. Ảnh: TruthSocial/Donald Trump

Ông Trump hồi đầu tuần công bố kế hoạch 20 điểm, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo. Ông sau đó ra tối hậu thư, cho Hamas "3-4 ngày" để chấp thuận kế hoạch, nếu không sẽ đối mặt "địa ngục".

Kế hoạch này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do ông Trump làm chủ tịch.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Reuters, AFP)