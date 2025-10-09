Ông Trump: Israel, Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Tổng thống Trump nói Israel, Hamas đã nhất trí về thỏa thuận hòa bình giai đoạn một, mô tả đây là diễn biến "tuyệt vời" với thế giới.

"Tôi rất tự hào thông báo Israel và Hamas đều đã thông qua Giai đoạn Một của Kế hoạch Hòa bình của chúng ta. Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, Israel sẽ rút quân về ranh giới đã được thống nhất. Đây là những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững chắc, bền lâu và vĩnh cửu", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social ngày 8/10.

"Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng! Hôm nay là một ngày trọng đại đối với thế giới Arab và Hồi giáo, Israel, các quốc gia láng giềng, và Mỹ. Chúng tôi cảm ơn các trung gian đàm phán từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã hợp tác để làm nên sự kiện mang tính lịch sử và chưa từng có này", ông tiếp tục.

Ông Trump cuối tháng 9 công bố kế hoạch 20 điểm hướng đến chấm dứt chiến sự ở Gaza và nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo.

Kế hoạch này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do ông Trump làm chủ tịch.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)