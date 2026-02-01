Ông Trump: Iran đang đàm phán với Mỹ

Tổng thống Trump cho biết Tehran đang đàm phán với Washington, trong khi quan chức cấp cao Iran nhận định đã có tiến triển trong đối thoại.

"Iran đang đối thoại với Mỹ. Chúng ta sẽ xem liệu có thể làm gì đó được không hoặc điều gì sẽ xảy ra. Hạm đội lớn của Mỹ đang hướng đến đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News hôm 31/1.

"Họ đang đàm phán", ông Trump nói thêm, nhưng không nêu chi tiết.

Lãnh đạo Mỹ cho biết các đồng minh của Washington ở Trung Đông không được thông báo về kế hoạch tập kích tiềm tàng vì lý do an ninh. "Tiết lộ thông tin cho họ là điều tồi tệ không kém gì công khai cho quý vị, thậm chí còn hơn", ông giải thích.

Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, xác nhận nước này đang đối thoại với Mỹ. "Trái ngược với những gì bị thổi phồng về nguy cơ nổ ra xung đột, các thỏa thuận cấu trúc cho đàm phán đang tiến triển", ông cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện tại Nhà Trăng ngày 29/1. Ảnh: AP

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó cảnh báo xung đột quy mô lớn sẽ làm tổn hại cho cả hai nước. "Iran chưa bao giờ tìm kiếm và không hề có ý định gây chiến. Chúng tôi tin chắc rằng chiến tranh không có lợi cho Iran, Mỹ lẫn cả khu vực", ông cho biết.

Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đến vùng biển gần Iran, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai bên. Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Tổng thống Trump từng nói ông tin Iran sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa, thay vì đối mặt với hành động quân sự của Mỹ. Ngược lại, Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân nếu hoạt động này không đề cập đến năng lực tên lửa và phòng thủ của họ.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 30/1 thông báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong hai ngày" tại eo biển Hormuz. CENTCOM yêu cầu IRGC không thực hiện "những hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp gần lực lượng Mỹ".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản ứng gay gắt trước thông tin này, cho rằng "quân đội Mỹ đang cố gắng chỉ đạo cách thức IRGC tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên chính lãnh thổ của mình".

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công.

Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt với hơn 3.000 người thiệt mạng, cho biết phần lớn nạn nhân là thành viên lực lượng an ninh hoặc người ngoài cuộc bị "những kẻ bạo loạn" giết hại.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, IRNA)