Ông Trump: Iran đã đề nghị đàm phán

Tổng thống Trump tuyên bố lãnh đạo Iran đã liên lạc để đàm phán, nhưng khẳng định Washington vẫn để ngỏ phương án quân sự nhằm vào nước này.

"Iran đã gọi để đàm phán. Các lãnh đạo của họ muốn đàm phán. Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ gây sức ép. Iran muốn đàm phán với chúng ta", Tổng thống Donald Trump cho biết ngày 11/1, nhưng thêm rằng Mỹ "có khả năng phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra".

Ông khẳng định chính quyền Mỹ đang theo dõi các cuộc biểu tình ở Iran và tiếp tục cân nhắc những phương án quân sự với nước này, khi số người biểu tình thiệt mạng đang tăng lên. "Quân đội đang xem xét vấn đề và chúng tôi hiện cân nhắc một số phương án rất quyết liệt. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", Tổng thống Trump nói.

Lãnh đạo Mỹ thêm rằng chính phủ có thể đàm phán với tỷ phú Elon Musk nhằm cho phép người dân Iran tiếp cận dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Không lực Một ngày 11/1. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu Washington sẽ phản ứng như thế nào nếu Tehran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố rằng nước này "sẽ đáp trả bằng những đòn tấn công chưa từng có".

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin nước này "liên lạc với ông Trump để đàm phán".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Washington "không tính toán sai lầm". "Cần nói rõ là khi xảy ra cuộc tấn công nhằm vào Iran, những vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng, cùng với các căn cứ quân sự và tàu chiến Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi", ông nói.

Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa Iran sẽ chịu đòn trừng phạt rất nặng nề nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng, cho rằng người biểu tình Iran đang đối diện "tình trạng vô cùng nguy hiểm" và Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Các cuộc biểu tình, khởi phát từ ngày 28/12/2025 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá, đã lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác của Iran trong những ngày qua.

Giới chức Iran cáo buộc "đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Các tổ chức quốc tế dẫn nguồn tin địa phương nói rằng chính phủ Iran đã phong tỏa thông tin trên toàn quốc, cắt Internet và hạn chế liên lạc quốc tế, khiến nỗ lực xác định quy mô biểu tình gặp khó khăn.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đã khiến ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính 538 người đã chết trong làn sóng biểu tình hiện nay.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)