Ông Trump: Iran có 15 ngày để thương thảo

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran cần đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân trong 10-15 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với "những điều tồi tệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra suôn sẻ, nhưng yêu cầu Tehran "phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa".

"Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông nói. Tổng thống Mỹ nhắc tới việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, cho biết tiềm năng hạt nhân của quốc gia này đã bị "phá hủy".

Tuy nhiên, ông Trump để ngỏ rằng "có thể phải đi xa thêm một bước, hoặc có thể không". "Các vị sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới", ông phát biểu.

Khi được hỏi để làm rõ, ông nói với các phóng viên trên Không lực Một: "Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian, 10-15 ngày, gần như tối đa".

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên trên Không lực Một ngày 19/2. Ảnh: AP

Trong thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Iran khẳng định sẽ không khơi mào chiến sự, nhưng trong trường hợp bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả "dứt khoát và tương xứng theo quyền tự vệ".

"Loạt căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là các mục tiêu hợp pháp", thư viết. "Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đầy đủ và trực tiếp về mọi hệ quả khó lường và vượt kiểm soát".

Ngoại trưởng Iran ngày 17/2 thông báo vòng đối thoại tại Geneva đã đạt được "bộ nguyên tắc định hướng" để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận với Mỹ, song Nhà Trắng ngày 18/2 cho biết hai bên còn bất đồng ở một số vấn đề.

Lực lượng Mỹ đang hiện diện gần Iran gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, ít nhất 4 máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry, hàng chục tiêm kích F-15E, F-16, F-22 và F-35, cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân lớn chưa từng có của Mỹ ở Trung Đông trong vòng hàng chục năm qua.

Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)