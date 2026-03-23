Ông Trump hủy 'tối hậu thư 48 giờ' với Iran

Tổng thống Mỹ thông báo đang đàm phán với Iran để giải quyết xung đột giữa hai bên và hủy kế hoạch không kích các nhà máy điện nước này theo thời hạn 48 giờ đưa ra trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: AP

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông," Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cho biết cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

"Dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra," ông cho hay.

Trước đó, ông Trump ra tối hậu thư

*Tiếp tục cập nhật

Ngọc Ánh (Theo AFP, AP, Reuters)