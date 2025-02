Ông Trump hủy giấy phép an ninh của cựu ngoại trưởng Blinken

Tổng thống Trump thu hồi giấy phép an ninh của cựu ngoại trưởng Blinken và loạt quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden.

Nhà Trắng ngày 8/2 cho biết Tổng thống Donald Trump đã thu hồi giấy phép an ninh đối với hai quan chức của chính quyền ông Joe Biden, gồm cựu ngoại trưởng Antony Blinken và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Giấy phép an ninh cho phép người sở hữu có quyền tiếp cận thông tin, tài liệu mật và các địa điểm được bảo vệ của chính phủ Mỹ.

"Ông ấy là người không tốt và cần bị tước giấy phép an ninh", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với New York Post, giải thích về quyết định với cựu ngoại trưởng Blinken.

Ông Trump cũng có động thái tương tự với thứ trưởng tư pháp Lisa Monaco của chính quyền tiền nhiệm. Bà Monaco là người phụ trách cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với vụ bạo loạn của những người ủng hộ ông Trump ở Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Các quan chức Nhà Trắng thêm rằng tổng chưởng lý New York Letitia James và công tố viên Manhattan Alvin Bragg cũng đã bị thu hồi giấy phép an ninh. Cả hai đều là từng dẫn đầu các vụ án chống lại ông Trump.

"Điều này nhằm tước bỏ mọi đặc quyền mà họ có, khiến họ không thể vào các tòa nhà liên bang được nữa", ông Trump tuyên bố.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại cuộc họp báo ở Washington ngày 13/3/2024. Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra một ngày sau khi ông Trump thu hồi giấy phép an ninh của ông Biden, ngăn cựu tổng thống tiếp cận các báo cáo tình báo hàng ngày. Cựu tổng thống Mỹ theo quy định được nhận các thông tin tình báo để có thể tư vấn cho tổng thống đương nhiệm về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Năm 2021, ông Biden cũng thu hồi giấy phép an ninh của người tiền nhiệm Donald Trump sau nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cuối tháng trước thông báo sẽ thu hồi quyền bảo vệ và đình chỉ quyền tiếp cận an ninh của tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.

Trước Milley, chính quyền ông Trump cũng quyết định cắt đội bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và Brian Hook, cựu cố vấn chính sách cấp cao của ông Pompeo, cũng như chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci, người từng cố vấn về cách đối phó Covid-19.

Thùy Lâm (Theo Reuters, AFP)