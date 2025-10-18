Ông Trump hưởng ứng ý tưởng xây đường hầm vượt biển nối với Nga

Tổng thống Trump bày tỏ hứng thú với ý tưởng được một quan chức Điện Kremlin về xây đường hầm vượt biển nối bang Alaska với Nga.

"Một đường hầm từ Nga tới Alaska, nó khá thú vị", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 nói khi được phóng viên hỏi về ý tưởng này trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngụ ý rằng mình chỉ mới nghe về ý tưởng đường hầm vượt biển tiềm năng này, ông Trump hỏi lại lãnh đạo Ukraine: "Ông nghĩ sao về điều đó, thưa Tổng thống? ông thấy ý tưởng thế nào?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước bữa trưa với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Nội các, Nhà Trắng, ngày 17/10. Ảnh: AP

"Tôi không vui với nó", Tổng thống Zelensky trả lời, khiến Tổng thống Trump bật cười.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên kinh tế quốc tế của Tổng thống Vladimir Putin, hôm 16/10 nêu ý tưởng trên mạng xã hội X về việc xây đường hầm vượt biển nối Nga với Alaska.

Ông tuyên bố ý tưởng về "cây cầu hòa bình" giữa Nga và Mỹ đã có từ thời Chiến tranh Lạnh và đăng một bức hình phác thảo sơ bộ về tuyến đường hầm được đề xuất dưới Biển Bering.

"Với công nghệ hiện đại của @boringcompany, đây có thể trở thành Đường hầm Putin - Trump, một tuyến đường dài 112 km nối Nga tới châu Mỹ với chi phí dưới 8 tỷ USD", ông Dmitriev viết.

Boring Company là một dự án kinh doanh khác của Elon Musk, nhằm mục đích cách mạng hóa giao thông đô thị thông qua việc xây dựng các đường hầm.

Ông Dmitriev, người đứng đầu quỹ tài sản quốc gia Nga, cho biết công ty của tỷ phú Musk hoàn toàn có khả năng xây dựng đường hầm này, một dự án "tượng trưng cho tinh thần đoàn kết Nga - Mỹ", trong chưa đến 8 năm.

Musk là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Trump. Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Musk đã tham gia vào chính quyền, được giao nhiệm vụ cắt giảm ngân sách và tinh giản bộ máy liên bang.

Vị trí Nga và Alaska. Đồ họa: Google Maps

Tổng thống Trump và Musk vẫn thân thiết cho đến khi ông chủ Tesla rời khỏi chính quyền vào tháng 5. Họ công khai bất hòa vào tháng 6, với việc Musk chỉ trích gay gắt những chính sách kinh tế của ông Trump. Tuy nhiên, cả hai vẫn xuất hiện cạnh nhau hôm 21/9 trong buổi lễ vinh danh nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Vũ Hoàng (Theo AFP)