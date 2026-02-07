Ông Trump hứng chỉ trích vì video chế xúc phạm vợ chồng Obama

Tài khoản mạng xã hội của Tổng thống Trump đăng video ghép mặt vợ chồng Obama vào loài khỉ, khiến ông bị chỉ trích phân biệt chủng tộc.

Tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump đêm 5/2 đăng video dài hơn một phút với nội dung lặp lại những cáo buộc rằng đã xảy ra "gian lận bầu cử" năm 2020, khiến ông thất bại trước ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Gần cuối video có hình ảnh cựu tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị gắn lên thân hình loài khỉ, xuất hiện trong khoảng một giây.

Hình ảnh vợ chồng Obama bị ghép mặt lên loài khỉ, trích từ video trên tài khoản mạng xã hội của ông Trump hôm 5/2. Ảnh: News18

Video nhanh chóng dẫn đến phản ứng từ nhiều chính trị gia và công chúng Mỹ, trong đó Tổng thống Trump bị chỉ trích có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào vợ chồng Obama.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ban đầu hạ thấp tầm quan trọng của sự việc, nói rằng hình ảnh đó xuất phát từ video chế trên Internet mô tả Tổng thống Trump như vua rừng xanh, còn các thành viên đảng Dân chủ giống những con vật đóng vai nhân vật phụ.

"Hãy ngừng sự phẫn nộ giả tạo và đưa tin về những vấn đề thực sự quan trọng đối với công chúng Mỹ", bà nói.

Video đã bị xóa khỏi tài khoản của ông Trump sau đó khoảng 12 tiếng. Tổng thống Mỹ giải thích rằng ông "không xem" phần video đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình. "Tôi chỉ xem phần đầu, chưa xem hết toàn bộ video", Tổng thống Trump cho hay, thêm rằng ông "đã chuyển video" cho các nhân viên đăng tải và họ cũng không xem hết.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/1. Ảnh: AP

Cựu phó tổng thống Kamala Harris đã bác bỏ lời giải thích này. "Không ai tin vào sự che đậy từ Nhà Trắng, nhất là khi họ lúc đầu vẫn bảo vệ bài đăng này. Tất cả chúng ta đều rõ Donald Trump là ai và ông ấy tin vào thứ gì", bà nói.

Vợ chồng ông Obama chưa lên tiếng về sự việc.

Tổng thống Trump hồi tháng 7/2025 cũng chia sẻ video được làm giả bằng AI, mô phỏng đặc vụ Mỹ bắt ông Obama tại Nhà Trắng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)