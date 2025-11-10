Ông Trump hứa chia 'cổ tức thuế quan' cho người dân Mỹ

Ông Trump tuyên bố chia cho mỗi người Mỹ 2.000 USD tiền lời thu được từ chính sách thuế quan, gọi những người phán đối áp thuế là "kẻ ngốc".

"Khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD sẽ được trả cho mọi người, ngoại trừ người có thu nhập cao", Tổng thống Donald Trump đăng bài trên Truth Social sáng 9/11, sau khi Tòa án Tối cao đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong việc ông dùng quyền lực khẩn cấp để áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ quốc gia trên thế giới.

Ông Trump không nêu rõ các điều kiện để nhận tiền, cũng như thời điểm có thể tiến hành chi trả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó giải thích rằng "cổ tức thuế quan" này có thể không phải các khoản thanh toán trực tiếp.

"Khoản 2.000 USD có thể được trả dưới nhiều hình thức. Đó có thể chỉ là những khoản giảm thuế mà chúng ta đang thấy", ông Bessent nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21/10. Ảnh: AP

Trong bài đăng ngày 9/11, ông Trump nói thêm các chính sách thuế quan đã "mang lại hàng nghìn tỷ USD" và quỹ hưu trí cá nhân 401(k) đang ở mức "cao nhất từ trước đến nay". Ông khẳng định các chính sách áp thuế "không gây lạm phát", chỉ trích người phản đối thuế quan là "những kẻ ngốc nghếch".

Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang (CRFB) và Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP), Mỹ đã thu khoảng 151 tỷ USD từ thuế nhập khẩu từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó có khoảng 90 tỷ USD đến từ các khung thuế mới của ông Trump. Ông Bessent cho rằng Mỹ sẽ thu được khoảng 500 tỷ USD hoặc hơn từ thuế quan mỗi năm.

Trong thời kỳ Covid-19, chính phủ Mỹ từng tung các gói kích thích kinh tế, gửi những tấm séc 2.000 USD cho các hộ gia đình, với tổng giá trị khoảng 464 tỷ USD, theo CRFB. Hiện chưa rõ các khoản "cổ tức thuế quan" mà ông Trump đề cập có áp dụng các tiêu chí giống gói kích thích trên hay không.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington ngày 14/10. Ảnh: AP

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại quốc hội nhìn chung ít mặn mà với việc thông qua các khoản chi trực tiếp cho người Mỹ.

"Sẽ không bao giờ được thông qua. Chúng ta đang nợ 37.000 tỷ USD", thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno nói hồi tháng 7. Tổng nợ công của Mỹ hiện đã vượt 38.000 tỷ USD.

Phiên điều trần tại Tòa án Tối cao ngày 5/11 làm dấy lên lo ngại rằng các thẩm phán có thể tuyên hủy các chính sách thuế đối ứng và thuế giao dịch được ông Trump áp đặt thông qua Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA).

Nếu thua kiện, chính quyền Trump có thể bị buộc phải hoàn trả các khoản thuế đã thu.

Đức Trung (Theo NY Post, Hill)