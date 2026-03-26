Ông Trump: Hơn 100 tên lửa Iran đã nhắm vào tàu sân bay Mỹ

Tổng thống Trump cho biết Iran đã phóng hơn 100 tên lửa nhằm vào tàu sân bay Mỹ, khẳng định toàn bộ đã bị đánh chặn.

"Iran đã phóng hơn 100 tên lửa nhằm vào một trong các tàu sân bay của chúng tôi. Đó là một trong những chiến hạm lớn nhất thế giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/3, song không tiết lộ tên tàu sân bay bị nhắm mục tiêu.

Ông Trump sau đó thêm rằng toàn bộ "101 tên lửa rất tinh vi, có tốc độ rất cao" của Iran đã bị bắn hạ và phần lớn đã nằm dưới đáy biển, nhưng không đề cập chủng loại vũ khí được sử dụng. "Hãy suy nghĩ về điều đó", lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Hơn 100 tên lửa Iran nhắm vào tàu sân bay Mỹ Iran phóng tên lửa hành trình về phía USS Abraham Lincoln trong video công bố ngày 25/3.

Hải quân Iran hôm 25/3 công bố video phóng tên lửa hành trình Ghadir về phía tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cho rằng đòn tấn công đã buộc nhóm chiến hạm Mỹ phải thay đổi vị trí.

Chuẩn đô đốc Shahram Irani, tư lệnh hải quân Iran, cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ hoạt động tác chiến của USS Abraham Lincoln. Ông cảnh báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln "sẽ bị tấn công dữ dội nếu tiến vào tầm bắn của tên lửa Iran".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó thông báo triển khai xuồng tự sát tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Oman, khi nó hoạt động cách eo biển Hormuz khoảng 340 km. Các quan chức Iran tuyên bố nhóm tác chiến Abraham Lincoln đã "phải lùi xa khoảng 1.000 km" sau vụ tập kích.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, bác bỏ tuyên bố của Iran trong vụ tập kích bằng xuồng tự sát.

Mỹ hiện chỉ duy trì nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cho chiến dịch tấn công Iran, sau khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford phải về cảng ở Hy Lạp để sửa chữa do vụ cháy hôm 12/3.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên vùng biển tại khu vực Trung Đông ngày 10/3. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm.

IRGC từng nhiều lần phát động tấn công USS Abraham Lincoln bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát, nhưng hải quân Mỹ khẳng định nỗ lực này không ảnh hưởng tới hoạt động của chiến hạm.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AP, AFP, Press TV)