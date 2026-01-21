Ông Trump: Hội đồng Hòa bình 'có thể' thay thế LHQ

Tổng thống Mỹ cho rằng Hội đồng Hòa bình mà ông thúc đẩy có thể thay thế Liên Hợp Quốc, nhưng không phải loại trừ tổ chức này.

"Liên Hợp Quốc thực sự không giúp ích được nhiều lắm. Tôi trân trọng tiềm năng của tổ chức này, nhưng LHQ chưa bao giờ đáp ứng được đúng tiềm năng đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo ngày 20/1 tại Nhà Trắng.

"LHQ đáng lẽ phải giải quyết những cuộc chiến mà tôi đã chấm dứt. Tôi chưa bao giờ tìm đến họ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc đó", ông Trump nói thêm.

Khi một phóng viên hỏi liệu Hội đồng Hòa bình mà ông Trump vừa công bố để giám sát công cuộc tái thiết Gaza có thể thay thế LHQ, cơ quan được thành lập từ 80 năm trước nhằm duy trì nền hòa bình toàn cầu, hay không, ông Trump trả lời: "Có thể".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/1. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng hai tổ chức cùng tồn tại. "Tôi nghĩ vẫn nên để LHQ tiếp tục hoạt động, bởi vì tổ chức này có tiềm năng rất lớn".

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là một nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ rằng hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như một "Hội đồng Bảo an LHQ thu nhỏ".

Ban điều hành của Hội đồng có con rể của ông Trump là Jared Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và cựu thủ tướng Anh Tony Blair.

Ông Trump nhiều khả năng sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng và có thể tiếp tục vị trí này ngay cả khi hết nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ và chỉ bị thay thế "khi tự nguyện từ chức hoặc mất năng lực hành vi theo sự nhất trí của ban điều hành", theo dự thảo tài liệu về điều lệ của Hội đồng Hòa bình mà CNN có được.

"Tôi ước gì chúng ta không cần đến một Hội đồng Hòa bình", ông Trump trước đó giải thích về lý do thành lập tổ chức này. "Các bạn biết đấy, trong những cuộc chiến mà tôi đã dàn xếp ổn thỏa, LHQ chưa bao giờ giúp tôi trong bất kỳ lần nào".

Hồng Hạnh (Theo AP, CNN)