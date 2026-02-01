Ông Trump hoan nghênh Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử tại Đại hội XIV, hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình.

Bộ Ngoại giao ngày 31/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong nhiều lãnh đạo đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử tại Đại hội XIV.

Tổng thống Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng khi hai nước đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ hôm 21/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác song phương trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Ông Trump bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Lãnh đạo Nhà Trắng tin tưởng quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng cho đến giao lưu nhân dân. Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Tổng thống Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 26/1. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Lãnh đạo nhiều nước như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Timor - Leste, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều chính đảng cũng đã gửi thư, điện mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và quốc tế.

Nguyễn Tiến