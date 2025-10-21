Ông Trump hoài nghi khả năng Ukraine chiến thắng Nga

Tổng thống Trump từng nghĩ rằng Ukraine có cơ hội giành chiến thắng trong xung đột với Nga, nhưng đang nghi ngờ khả năng kịch bản này thành hiện thực.

"Ukraine có khả năng thắng, song tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/10, trước khi bắt đầu cuộc họp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Ông đưa ra đánh giá ảm đạm về cơ hội của Kiev khi được đề nghị tiết lộ quan điểm với xung đột Ukraine. "Tôi chưa bao giờ nói họ sẽ thắng, tôi nói là họ có thể. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, các bạn đều biết chiến tranh là điều rất kỳ lạ", lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tổng thống Trump nói rằng vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine "thoạt nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đang phức tạp hơn". Ông nhấn mạnh rằng Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được điều này nhưng thừa nhận "mọi chuyện đã trở nên tồi tệ vì hai bên thực sự ghét nhau".

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump từng cho rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ trong quá trình đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, ông tháng trước đảo ngược lập trường này, cho rằng Ukraine có thể giành lại những khu vực mà Nga kiểm soát sau khi xung đột bùng phát tháng 2/2022.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin ngày 16/10, lãnh đạo Mỹ lại đảo ngược quan điểm, nhắc lại rằng Ukraine sẽ cần nhượng bộ lãnh thổ bằng cách "để giao tranh chấm dứt ở ranh giới hiện tại". Ông Trump cho rằng vùng Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, "nên được cắt ra" để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/10 tiết lộ nội dung cuộc gặp ở Nhà Trắng trước đó ba ngày, trong đó ông Trump thông báo rằng "yêu cầu tối đa của Nga về Ukraine từ bỏ toàn bộ vùng Donbass vẫn không đổi".

Ông Zelensky mô tả cuộc gặp là tích cực, dù Tổng thống Mỹ từ chối đề nghị cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine. "Tôi cho rằng ông Trump không muốn leo thang căng thẳng với Nga tới khi gặp lãnh đạo của họ", ông Zelensky nói.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hoài nghi về đề xuất "trao đổi lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia để đổi lấy những khu vực Ukraine đang nắm giữ tại Donetsk và Luhansk", cho rằng điều này chưa rõ ràng.

Nga tháng 10/2022 tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhzhia sau cuộc trưng cầu dân ý tại khu vực. Ukraine cùng nhiều nước phương Tây chỉ trích và không công nhận động thái của Nga, nói rằng cuộc trưng cầu dân ý là bất hợp pháp và mang tính ép buộc.

Nga đang kiểm soát 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk, 70% tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cùng một số khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkov. Nếu tính cả bán đảo Crimea, Nga đang kiểm soát khu vực tương đương 19% diện tích Ukraine trước năm 2014.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Reuters, AFP)