Ông Trump hết lời ca ngợi Thủ tướng Nhật Bản

Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng Takaichi là "lãnh đạo mạnh mẽ, sáng suốt", nói rằng bà xứng đáng được ghi nhận sau những cống hiến cho đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/2 thông báo Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ tới thủ đô Washington vào ngày 19/3. "Bà Takaichi đã chứng minh bản thân là lãnh đạo mạnh mẽ, đầy uy lực và sáng suốt, đồng thời thực sự yêu đất nước mình", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo ông Trump, Mỹ và Nhật Bản đang nỗ lực xúc tiến một thỏa thuận thương mại rất quan trọng, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh quốc gia. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ "hoàn toàn và tuyệt đối" đối với bà Takaichi. "Thủ tướng Takaichi xứng đáng nhận được ghi nhận vì những gì bà và liên minh cầm quyền đang làm", Tổng thống Mỹ nêu thêm.

Thủ tướng Sanae Takaichi (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AFP

Bài đăng của ông Trump xuất hiện vài ngày trước cuộc bầu cử ở Nhật Bản. Kết quả thăm dò cho thấy liên minh của bà Takaichi, người nhậm chức hồi tháng 10/2025 và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, có thể giành chiến thắng áp đảo.

Các tổng thống Mỹ thường tránh ủng hộ ứng viên trong những cuộc bầu cử ở nước ngoài, song ông Trump đã nhiều lần hành động như vậy, như trong trường hợp của Tổng thống Argentina và Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Takaichi đã dành cho ông Trump sự tiếp đón trọng thị khi lãnh đạo Mỹ thăm Nhật Bản ngay sau khi bà nhậm chức. Bà tặng ông cây gậy golf mà cố thủ tướng Shinzo Abe từng sử dụng và túi golf có chữ ký của nhà vô địch người Nhật Hideki Matsuyama. Bà cũng ủng hộ ông Trump giành giải Nobel Hòa bình 2025.

"Ông Trump sẽ hoan nghênh việc bầu ra lãnh đạo bảo thủ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông ấy thích những người chiến thắng, bà Takaichi đã chứng tỏ được năng lực khi thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và ủng hộ thỏa thuận đầu tư nhằm cắt giảm thuế quan", Jeff Kingston, giáo sư lịch sử và nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple Nhật Bản, cho biết.

Huyền Lê (Theo AFP)