Ông Trump hé lộ về cuộc tái ngộ với Elon Musk

Ông Trump cho biết tỷ phú Elon Musk đã tới bắt chuyện trước, trong lần đầu hai người gặp mặt trực tiếp sau nhiều tháng.

"Elon Musk đã tới chào hỏi, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn. Tôi nghĩ đó là điều tốt. Chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt, nhưng thật tuyệt khi ông ấy chủ động làm như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 22/9.

Tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk hôm 21/9, Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk ngồi cạnh nhau trong phòng riêng và cùng trò chuyện. Ông Trump dường như còn giới thiệu Musk với Dana White, CEO của giải đấu võ Ultimate Fighting Championship (UFC).

Đây là lần đầu Tổng thống Mỹ và Elon Musk xuất hiện cùng nhau trước công chúng, kể từ khi hai người nổ ra tranh cãi gay gắt về "Đạo luật to đẹp" (OBBBA) của chính quyền Trump cách đây vài tháng.

Khi được hỏi có phải Kirk đã giúp hai người hàn gắn hay không, ông Trump nói rằng "điều đó không liên quan".

Tỷ phú Musk chưa lên tiếng về sự kiện này.

Tổng thống Trump (trái) và tỷ phú Elon Musk tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: Epoch Times

Truyền thông Mỹ đánh giá cuộc tái ngộ giữa hai người là dấu hiệu cho thấy sự tan băng trong mâu thuẫn cá nhân, nhận định điều này có thể tác động tới cả đảng Cộng hòa, phong trào MAGA và mối quan hệ của ngành công nghệ với chính quyền Trump.

Musk từng là đồng minh thân thiết sau khi đầu tư khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu trong chính phủ. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk xấu đi do bất đồng về OBBBA, với đỉnh điểm là cuộc tranh cãi và công kích cá nhân trên mạng xã hội ngày 5/6.

Musk sau đó đã gọi điện cho Tổng thống Trump, đồng thời viết rằng bản thân cảm thấy hối tiếc về một số bài đăng "đi quá xa". Lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ ý kiến rằng ông muốn hủy hoại các doanh nghiệp của Musk sau mâu thuẫn, nhấn mạnh ông mong họ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

