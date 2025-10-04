Ông Trump: Hamas đã sẵn sàng cho hòa bình

Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng Hamas đã sẵn sàng cho hòa bình lâu dài, đồng thời yêu cầu Israel ngừng ném bom Dải Gaza.

"Dựa theo tuyên bố Hamas vừa đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho hòa bình lâu dài. Israel phải lập tức ngừng không kích Dải Gaza để chúng ta có thể giải thoát các con tin một cách an toàn và nhanh chóng", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/10.

Ông cho biết đang "thảo luận thêm về chi tiết", đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề với Dải Gaza mà còn là vấn đề hòa bình đã được mong đợi từ lâu ở khu vực Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Quantico, Virginia, ngày 30/9. Ảnh: AFP

Hamas trước đó tuyên bố sẵn sàng thả con tin theo thỏa thuận hòa bình do ông Trump đề xuất, nhưng muốn đàm phán thêm về chi tiết cũng như về tiếng nói trong tương lai của Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ đã chia sẻ lại tuyên bố của Hamas, động thái gần như chưa từng có đối với một lãnh đạo Mỹ. Ông Trump còn cảm ơn đồng minh Qatar, Ai Cập, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan vì đã làm trung gian hòa giải.

"Đây là một ngày rất đặc biệt, có thể chưa từng có tiền lệ. Tôi mong các con tin được trở về nhà với cha mẹ", Tổng thống Trump cho biết thêm.

Sau tuyên bố của ông Trump, Hamas nói lãnh đạo Mỹ thúc giục Israel ngừng ném bom Dải Gaza là "đáng khích lệ". Tuy nhiên, quan chức cấp cao Hamas Mahmoud Mardawi ngày 3/10 nói rằng kế hoạch hòa bình của ông Trump cho dải đất vẫn còn "mơ hồ, không rõ ràng và thiếu minh bạch".

Tổng thống Mỹ hồi đầu tuần công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, nhận được sự ủng hộ từ Israel cùng nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo. Ông sau đó ra tối hậu thư, cho Hamas "3-4 ngày" để chấp thuận kế hoạch.

Kế hoạch này yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được gọi là "Hội đồng Hòa bình" sẽ thành lập sau đó, do ông Trump làm chủ tịch.

Ngọc Ánh (Theo AFP)