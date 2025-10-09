Ông Trump gửi thư đề nghị Thái Lan xử lý căng thẳng với Campuchia

Tổng thống Trump gửi thư cho Thủ tướng Thái Lan, đề nghị nước này và Campuchia giải quyết căng thẳng biên giới.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho tôi bày tỏ mong muốn được chứng kiến Thái Lan và Campuchia đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột. Tôi sẽ hồi đáp ông ấy, nêu rõ lập trường của Thái Lan", Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay cho hay.

Theo ông, Thái Lan sẵn sàng đàm phán để giải quyết căng thẳng biên giới nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực, gỡ mìn, trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến và di dời công dân khỏi vùng tranh chấp mà Thái Lan coi là lãnh thổ của mình.

"Nếu Campuchia tuân thủ những điều kiện đó, Thái Lan sẵn sàng thực hiện quy trình thích hợp", ông nói thêm.

Hiện chưa rõ ông Trump có gửi thư cho phía Campuchia hay không. Tổng thống Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 24/9. Ảnh: AFP

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn, một phần nhờ vai trò trung gian của ông Trump, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình vì "chính sách ngoại giao sáng tạo" giúp chấm dứt đụng độ quân sự.

Khi được hỏi hôm 8/10 rằng liệu việc Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình có giúp Phnom Penh được ưu ái hơn hay không, Thủ tướng Anutin trả lời ông chỉ quan tâm đến "lợi ích đất nước, sự an toàn của người dân Thái Lan và chủ quyền quốc gia".

"Nếu ai đó giành được giải thưởng thì tốt cho họ thôi, nhưng điều đó không liên quan đến những gì Thái Lan sẽ làm", ông nói, nhấn mạnh rằng Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới, còn "người trung gian lại ở lục địa khác".

Phát biểu này của lãnh đạo Thái Lan được cho là dường như bác bỏ khả năng ông Trump tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Bangkok và Phnom Penh nhằm giải quyết tranh chấp biên giới.

Huyền Lê (Theo AFP, Nation Thailand)