Ông Trump giục Tòa án Tối cao sớm ra phán quyết về thuế quan

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao sớm phán quyết về "tuyên bố phần lớn thuế quan là bất hợp pháp" của tòa phúc thẩm.

Nói tại Phòng Bầu dục hôm 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền ông sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng ra phán quyết về thuế quan của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington, sớm nhất là vào thứ tư (3/9).

"Đó là một quyết định rất quan trọng. Và thẳng thắn mà nói sẽ là thảm họa nếu họ đưa ra quyết định sai lầm", ông cảnh báo.

Hôm 29/8, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington phán quyết phần lớn các mức thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Tòa cho rằng khi thông qua Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA), quốc hội Mỹ dường như "không có ý định trao cho Tổng thống quyền lực không giới hạn để áp thuế".

Tuy nhiên, tòa án vẫn cho phép thuế này tiếp tục duy trì đến ngày 14/10 để chính quyền Trump có cơ hội nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 26/8. Ảnh: AFP

Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm điểm hôm 2/9 vì bất ổn xung quanh số phận của các mức thuế nhập khẩu của chính quyền, theo ông Trump. "Thị trường chứng khoán cần thuế quan. Họ muốn thuế quan", ông tuyên bố.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định đàm phán thương mại với các đối tác vẫn tiến triển, bất chấp phán quyết của tòa phúc thẩm. Ngày 1/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ tin tưởng rằng Tòa án Tối cao sẽ ủng hộ Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp đặt thuế quan rộng rãi với hầu hết nước.

Chính quyền Trump lập luận rằng nếu thuế quan bị bãi bỏ, họ có thể phải hoàn trả một phần thuế nhập khẩu đã thu, giáng đòn mạnh vào Bộ Tài chính. Thu từ thuế quan đạt tổng cộng 159 tỷ USD vào tháng 7, gấp đôi cùng kỳ 2024. Bộ Tư pháp cảnh báo rằng việc bãi bỏ thuế quan có thể đồng nghĩa "sự sụp đổ tài chính".

Theo các chuyên gia thương mại, chính quyền Trump đã dự đoán trước và lên sẵn các phương án thay thế để tiếp tục áp thuế. "Nếu các nước khác nghĩ rằng được giảm thuế, họ sẽ thất vọng. Vẫn còn nhiều phương án dự phòng, ngay cả khi Tòa án Tối cao đồng ý với Tòa Phúc thẩm Liên bang", Josh Lipsky, Chủ tịch Kinh tế quốc tế tại Viện nghiên cứu Atlantic Council, cho biết.

Phiên An (theo Reuters, AP)