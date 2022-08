Ông Trump 'giữ hơn 300 tài liệu mật tại Mar-a-Lago'

Giới chức thu hồi hơn 300 tài liệu mật từ dinh thự của ông Trump kể từ tháng một, trong đó có nhiều hồ sơ của CIA, FBI, theo NY Times.

Năm ngoái, các quan chức Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) đã phát hiện ông Trump mang theo một loạt tài liệu chính phủ khi rời Nhà Trắng vào cuối nhiệm kỳ tháng 1/2021. Những tài liệu này lẽ ra phải được chuyển vào kho lưu trữ theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

Hơn 150 tài liệu có dấu "mật" được NARA thu hồi hồi tháng 1, New York Times đưa tin ngày 22/8, dẫn các nguồn thạo tin. Trong số này có các tài liệu từ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang (FBI), về nhiều chủ đề liên quan an ninh quốc gia.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, bang Florida tháng 2. Ảnh: Reuters.

Điều này khiến Bộ Tư pháp Mỹ lo ngại và phải hành động khẩn cấp để xác định xem cựu tổng thống còn cất giữ tài liệu gì khác hay không. Hồi mùa xuân, Bộ Tư pháp gửi trát đến ông Trump để tìm kiếm thêm tài liệu.

Các trợ lý của cựu tổng thống nộp lô tài liệu mật thứ hai cho Bộ Tư pháp Mỹ khi các quan chức bộ đến dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, hồi tháng 6.

Lô thứ ba được thu giữ khi FBI khám xét Mar-a-Lago hôm 8/8. Các đặc vụ đã thu được 11 tài liệu mật, trong đó có 4 tài liệu được phân loại là "tối mật", cùng một tập tài liệu đóng dấu "tối mật và nhạy cảm". Theo các nguồn tin, tổng cộng hơn 300 tài liệu dóng dấu mật đã được thu hồi từ dinh thự kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Bộ Tư pháp Mỹ, người đại diện của ông Trump đều chưa bình luận về thông tin.

Thẩm phán ở Florida hôm 12/8 công khai lý do FBI lục soát nhà ông Trump là họ nghi ngờ có hành vi vi phạm Đạo luật Gián điệp. Đạo luật này quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội.

Ông Trump ngày 22/8 gửi đơn kiện đến tòa án liên bang ở bang Florida, đề nghị thẩm phán tạm ngăn FBI xem xét những tài liệu thu tại Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát quá trình này.

Các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đang cân nhắc công bố video từ camera an ninh ghi lại cảnh FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago, khi nhiều đồng minh và phụ tá của ông cho rằng điều này sẽ giúp ích cho đảng Cộng hòa.

Những thùng đồ được chuyển khỏi Nhà Trắng trước khi Trump rời nhiệm sở ngày 14/1/2021. Ảnh: Reuters.

Như Tâm (Theo Reuters, New York Times)