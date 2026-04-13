Ông Trump: Giá xăng ở Mỹ có thể neo cao đến tháng 11

Ông Trump cho biết giá xăng tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao tới bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, nhưng tin rằng cuộc chiến Iran "sẽ không kéo dài".

"Giá có thể giữ nguyên, hoặc cao hơn một chút, nhưng nhìn chung sẽ quanh mức hiện tại", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết khi trả lời câu hỏi của phóng viên FOX News Maria Bartiromo về việc giá xăng dầu ở Mỹ có thể giảm trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 hay không.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc chiến Iran "sẽ không kéo dài hơn". "Họ đã bị xóa sổ, Maria", ông cho hay.

Đây là lần hiếm hoi Tổng thống Mỹ thừa nhận giá xăng dầu chưa thể hạ nhiệt kể từ khi ông phát lệnh tấn công Iran cách đây 6 tuần. Cuộc xung đột làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 50% và cũng tác động đến giá xăng tại Mỹ, dù nước này không nhập dầu qua eo biển Hormuz. Ông Trump từng nhiều lần nói rằng giá xăng sẽ nhanh chóng "lao dốc" khi chiến sự Iran kết thúc.

Theo dữ liệu của GasBuddy, giá trung bình của xăng thường tại các cây xăng ở Mỹ đã vượt 4 USD một gallon (3,78 lít) trong phần lớn tháng 4. Hồi tháng 2, trước khi chiến sự Iran bùng phát, giá xăng trung bình tại Mỹ dao động dưới mốc 3 USD một gallon và chưa lần nào vượt 3,25 USD suốt một năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi lễ tại Nhà Trắng hôm 2/3. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi phái đoàn Mỹ - Iran kết thúc đàm phán ở Pakistan mà không đạt được thỏa thuận.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của Mỹ ở Trung Đông, sau đó thông báo chỉ chặn tàu đến và đi từ các cảng Iran. Đối với tàu của các nước khác ra vào khu vực, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi "một cách công bằng".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Tehran, sau đó chỉ trích lệnh phong tỏa, cho rằng điều này sẽ đẩy giá xăng tại Mỹ lên cao hơn.

Lộ trình di chuyển (màu xám) và vùng nguy hiểm, nghi có thủy lôi (đỏ) ở eo biển Hormuz do Iran công bố ngày 9/4. Ảnh: IRGC

"Hãy tận hưởng mức giá hiện tại ở cây xăng đi", ông Qalibaf viết trên X, đăng kèm bản đồ giá xăng tại Washington. "Với cái gọi là 'phong tỏa', chẳng bao lâu nữa các vị sẽ thấy nhớ thời mà xăng còn ở mức 4-5 USD/gallon".

Giá xăng tăng kéo theo lạm phát ở Mỹ, vốn đã tăng 3,3% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát của Pew, giá xăng cao là hậu quả khiến người Mỹ lo ngại nhất về chiến sự. Khoảng 69% người Mỹ được Pew hỏi hồi cuối tháng 3 trả lời họ lo ngại về giá xăng, trong đó 45% "cực kỳ lo ngại".

Đức Trung (Theo Reuters, USA Today, NY Times)