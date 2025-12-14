Ông Trump gây chú ý với màn tung đồng xu trước trận bóng

Tổng thống Trump gây chú ý vì cách tung đồng xu "khác thường" trước trận bóng bầu dục giữa hai đại kình địch ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 dự khán trận đấu bóng bầu dục giữa đội Navy Midshipmen và Army Black Knights tại sân vận động thành phố Baltimore, bang Maryland. Hai đội đại diện cho Học viện Hải quân Mỹ và Học viện Lục quân Mỹ, một trong những cặp đại kình địch lâu đời nhất của thể thao nước này.

Trước khi trận đấu bắt đầu, ông Trump tiến ra sân, bắt tay các cầu thủ giữa những tràng reo hò từ khán đài chật kín khán giả. Trọng tài đưa cho Tổng thống Mỹ một đồng xu và mời ông tung nó lên. Đây là thủ tục trước mỗi trận đấu, để quyết định đội nào có quyền chọn bóng trước.

Ông Trump gây chú ý khi tung đồng xu trước trận bóng bầu dục Ông Trump tung đồng xu trước trận đấu giữa Navy Midshipmen và Army Black Knights ngày 13/12. Video: X/barstoolsports

Thay vì đặt lên ngón tay cái rồi búng, ông Trump lại đặt xu vào lòng bàn tay rồi hất lên. Đồng xu rơi xuống đất và hiện mặt sấp, Army Black Knights giành quyền phát bóng. Video ghi lại cách Tổng thống Mỹ tung đồng xu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

"Ông Donald Trump vừa có màn tung đồng xu tệ nhất lịch sử", cựu ứng viên nghị sĩ Hal Stewart bình luận.

Phóng viên thể thao Clay Travis nói rằng đồng xu ông Trump tung "không xoay một chút nào". Số khác cho rằng Tổng thống Mỹ dường như không biết cách tung đồng xu.

Một số người dùng mạng xã hội lên tiếng bênh vực Tổng thống Mỹ. "Mọi người đều phát cuồng vì chuyện này", một tài khoản viết.

"Bạn thấy nguồn năng lượng mà ông Trump mang lại không? 'Joe Ngủ gật' không thể có được điều đó", tài khoản khác bình luận, nhắc đến biệt danh mà ông Trump dành cho người tiền nhiệm Joe Biden.

Tổng thống Donald Trump tung đồng xu trước trận bóng bầu dục ngày 13/12. Ảnh: AFP

Truyền thông Mỹ cho biết đây là lần thứ 6 ông Trump dự khán trận đấu giữa hai học viện quân sự. Ông từng gây tranh cãi với cách tung đồng xu tương tự ở các mùa giải trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Trump đã xuống trò chuyện với cả hai đội trong thời gian nghỉ giữa trận. Army Black Knights khi đó dẫn trước với tỷ số 13-7. Navy Midshipmen sau đó lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng với tỷ số 17-16.

Như Tâm (Theo Hill, Independent)