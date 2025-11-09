Ông Trump gây chú ý vì nhắm nghiền mắt trong sự kiện ở Nhà Trắng

Hình ảnh ông Trump nhắm nghiền mắt như đang ngủ gật trong sự kiện ở Nhà Trắng đã gây bão truyền thông, khiến phe Dân chủ công kích về sức khỏe của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia sự kiện thông báo cắt giảm giá thuốc giảm cân ở Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng ngày 6/11. Ông ngồi trong ghế bành tại Bàn Kiên định, xung quanh là các quan chức chính quyền.

Trong lúc Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) Mehmet Oz phát biểu về ý nghĩa của việc cắt giảm giá thuốc giảm cân, ông Trump nhắm nghiền mắt như đang ngủ.

Ông Trump gây chú ý vì nhắm nghiền mắt trong sự kiện ở Nhà Trắng Tổng thống Trump nhắm mắt như đang ngủ trong sự kiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6/11. Video: C-SPAN

Đôi lúc ông dường như phải cố gắng mở to mắt và thỉnh thoảng còn dụi mắt. Hình ảnh đó đã gây chú ý và nhanh chóng thu hút những lời công kích từ các đối thủ của ông.

Văn phòng báo chí của Thống đốc California Gavin Newsom, một trong những người có quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mỹ, đã đăng bức ảnh được phóng viên chụp tại sự kiện cùng dòng trạng thái "Don buồn ngủ đã trở lại", ám chỉ ông Donald Trump.

Jen Psaki, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời ông Joe Biden và hiện là người dẫn chương trình của MSNBC, cũng chế giễu ông Trump. "Hôm nay ở Nhà Trắng, ông ấy trông như đang ngủ gật trong khi các quan chức đang nói về đủ thứ như chứng mất trí nhớ, béo phì và mất ngủ. Ý tôi là những điều đó dường như hơi đúng hoàn cảnh quá rồi nhỉ?", Psaki nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers trong một bình luận với CNN phản bác rằng "Tổng thống không ngủ. Thực tế, ông ấy đã phát biểu và trả lời nhiều câu hỏi từ giới truyền thông trong suốt sự kiện".

Tổng thống Donald Trump tại sự kiện. Ảnh: AFP

Rogers nhấn mạnh thông báo về giảm giá thuốc này mang tính "lịch sử" với những người Mỹ đang khổ sở vì bệnh tiểu đường, bệnh tim, béo phì và các vấn đề khác.

"Thông báo của Tổng thống Trump sẽ giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể và cứu sống nhiều người Mỹ. Thế nhưng giới truyền thông tự do và thất bại lại muốn thúc đẩy câu chuyện rác rưởi của họ thay vì đưa tin về thông báo", Rogers nói.

Trong nhiệm kỳ hai, ông Trump thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tham gia các buổi hỏi đáp kéo dài với phóng viên. Các trợ lý và thành viên nội các thường xuyên ca ngợi sức khỏe dẻo dai của Tổng thống, kể rằng họ có thể nhận được các cuộc gọi và tin nhắn của ông vào bất kỳ thời điểm nào.

Một ngày trước sự kiện ngày 6/11, ông Trump đã bay tới Miami và có bài phát biểu về kinh tế dài hơn một giờ. Ông cũng vừa hoàn thành chuyến công du ba quốc gia châu Á cuối tháng trước.

Khoảnh khắc ông Trump xoa mắt trong sự kiện tại Phòng Bầu dục ngày 6/11. Ảnh: X/ FactPost

Nhà Trắng ngày 10/10 công bố lá thư của bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Mỹ, sau khi ông hoàn tất đợt kiểm tra y tế thứ hai trong năm tại Trung tâm Quân y Walter Reed. Bác sĩ khẳng định ông Trump, hiện 79 tuổi, có "tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc".

Hồi tháng 7, Nhà Trắng thông báo ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một bệnh lý lành tính gây sưng chân và bầm tay, do dùng aspirin để phòng ngừa các vấn đề tim mạch. Ông thường che vết bầm trên bàn tay phải bằng lớp trang điểm khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, các tổng thống Mỹ vẫn luôn có lúc tỏ ra mệt mỏi trước công chúng, theo giới quan sát. Ngay cả tổng thống Barack Obama, hiện 64 tuổi, cũng thỉnh thoảng phải xoa đôi mắt mệt mỏi tại các hội nghị thượng đỉnh kéo dài khi còn tại nhiệm.

Tổng thống Trump từng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì tỏ ra thiếu sức sống và đặt cho ông ấy biệt danh "Sleepy Joe" (Joe Buồn ngủ) trong cuộc tranh cử năm ngoái. Ông Biden, hiện 82 tuổi, cũng từng bị bắt gặp nhắm mắt như đang ngủ trong các sự kiện.

Thanh Tâm (Theo CNN, Daily Beat)