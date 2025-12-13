Ông Trump gặp tình huống hài hước trên Không lực Một

Ông Trump nói đùa, gọi người trong toilet ra ngoài khi người này đẩy cánh cửa toilet va vào vai ông, trong lúc Tổng thống Mỹ đang trả lời báo chí trên chuyên cơ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 rời khoang riêng trên Không lực Một, di chuyển tới chỗ ngồi của phóng viên để trả lời các câu hỏi của nhóm nhà báo tháp tùng. Ông đang đứng tại khu vực bên ngoài một phòng vệ sinh thì người ở bên trong bất ngờ đẩy cửa ra, va vào vai phải của ông.

Người bên trong lập tức đóng cửa lại, còn ông Trump quay mặt về phía phòng vệ sinh, mỉm cười.

"Xin chào? Có người ở trong đó. Ra ngoài đi!", ông nói khiến các nhà báo bật cười.

Ông Trump đối mặt tình huống hài hước trên chuyên cơ Ông Trump nói chuyện với người bên trong toilet trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 10/12. Video: Fox News

Tuy nhiên, người này nhất quyết không đi ra trong lúc Tổng thống Mỹ trả lời các câu hỏi về gia hạn trợ cấp Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), vấn đề mấu chốt gây bế tắc trong đợt đóng cửa chính phủ kéo dài gần đây.

Khi ông Trump bước lên phía trước, tránh khỏi cánh cửa và tiếp tục trả lời câu hỏi, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nhìn qua cánh cửa đang mở hé sau đó khép lại, phá lên cười cùng một đặc vụ đứng phía sau.

Video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú, khen ngợi sự bình tĩnh và cách xử lý tình huống đầy hài hước của Tổng thống Mỹ.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)