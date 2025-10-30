Ông Trump gặp lại ông Tập sau 6 năm

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc gặp nhau tại Hàn Quốc, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ năm 2019.

Cuộc gặp diễn ra lúc 11h hôm nay (9h giờ Hà Nội) tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 5 ngày đến 3 nước châu Á của Tổng thống Donald Trump, diễn ra trước khi ông lên đường trở về Mỹ.

Đây là lần đầu hai lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, hồi tháng 6/2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Trên đường đến Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết có thể giảm một mức thuế nào đó đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. "Tôi dự định giảm mức thuế vì tin rằng họ sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề fentanyl. Họ sẽ làm những gì có thể", ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai lãnh đạo sẽ đàm phán "sâu rộng về các vấn đề quan trọng". "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đảm bảo cuộc gặp này mang lại kết quả tích cực, đưa ra định hướng mới và tạo động lực mới cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung - Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, NBC)