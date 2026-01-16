Ông Trump được tặng huy chương Nobel Hòa bình

Lãnh đạo đối lập Venezuela nói đã trao lại huy chương Nobel Hòa bình cho ông Trump, dù Ủy ban Nobel cho biết không được chia sẻ giải thưởng này.

"Tôi đã trao tặng cho Tổng thống Mỹ huy chương giải Nobel Hòa bình", Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, nói với các phóng viên sau cuộc gặp kín với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 15/1, nhưng không tiết lộ liệu ông Trump có đồng ý nhận món quà hay không.

Lãnh đạo Mỹ chưa lên tiếng về thông tin.

Bà Machado vẫy chào người ủng hộ sau khi rời Nhà Trắng hôm 15/1. Ảnh: AP

Bà Machado so sánh động thái này với hành động của Marquis de Lafayette, sĩ quan Pháp giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống lại Anh để giành độc lập vào thế kỷ 18. Lafayette từng trao huy chương có hình ảnh tổng thống Mỹ đầu tiên là George Washington cho Simon Bolivar, nhà cách mạng người Venezuela đã lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19.

Bà nhấn mạnh trong trường hợp này, huy chương Nobel Hòa bình là "sự công nhận đối với cam kết đặc biệt của ông ấy về tự do cho chúng tôi". Đề cập cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng, chủ nhân giải Nobel Hòa bình cho biết Tổng thống Mỹ hiểu tình hình ở Venezuela và quan tâm tới người dân nước này.

Ủy ban Nobel Na Uy trước đó tuyên bố giải thưởng Nobel Hòa bình không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển lại, tên của người đoạt giải sẽ "được ghi nhận mãi mãi" kể cả khi huy chương chuyển cho người khác.

Tổng thống Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đã công khai tuyên bố rằng mình xứng đáng được giải Nobel Hòa bình và chê trách Na Uy "ngớ ngẩn" khi không trao giải thưởng cho ông. Bà Machado hôm 5/1 nói muốn tặng lại giải thưởng này cho ông Trump, điều được Tổng thống Mỹ cho là "vinh dự lớn".

Ông Trump từng tuyên bố sẽ hợp tác với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thay vì bà Machado, dù Mỹ coi phe đối lập là bên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích lãnh đạo phe đối lập Venezuela "không có đủ sự tôn trọng" để dẫn dắt đất nước.

Phạm Giang (Theo AFP)