Ông Trump được ca ngợi về cách xử lý tình huống khách mời ngất ở Nhà Trắng

Bác sĩ Mehmet Oz, người tham gia cấp cứu giám đốc hãng dược ngất tại phòng Bầu dục, ca ngợi việc ông Trump đã trò chuyện điện thoại để trấn an vợ của khách mời.

Một giám đốc hãng dược đã ngã gục xuống sàn trong buổi họp báo về chính sách thuốc giảm cân của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6/11.

Ông Trump an ủi vợ giám đốc hãng dược ngất tại phòng Bầu dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc lúc đó, lập tức đứng dậy, quan sát diễn biến trong khi những người xung quanh xúm vào cấp cứu. Một trong số đó là bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc CMS.

"Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về lòng nhân hậu của Tổng thống", ông Oz, 65 tuổi, nói.

Ông cho biết khi đang đứng ngoài hành lang gọi điện cho vợ của người khách ngất xỉu, ông Trump đến gần hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai thế?". Sau khi biết người bên kia là ai, Tổng thống Mỹ đề nghị: "Đưa tôi điện thoại".

"Ông ấy trò chuyện với người vợ, khiến bà ấy bình tĩnh lại, tốt hơn nhiều so với tôi đã làm", bác sĩ Oz nói. "Tôi nghĩ ông ấy thật tuyệt vời. Ông ấy có thể làm hàng tá việc khác, nhưng đã dành thời gian để quan tâm đến cảm xúc của một người phụ nữ mà ông ấy không biết mặt, để làm yên lòng bà ấy".

Bác sĩ Oz khuyến cáo "nếu thấy ai đó khuỵu gối, mắt mờ dần, đừng chần chừ. Thường thì họ sẽ bị thương nặng do cú ngã hơn là do bệnh nền, chẳng hạn như tụt đường huyết".

"Hãy ôm lấy họ, kể cả khi không quen biết", ông nói. "Đỡ họ nằm xuống sàn nhẹ nhàng, rồi nâng chân cao lên để tăng huyết áp".

Nhà Trắng sau đó thông báo người khách ngất xỉu đã ổn định sức khỏe. Sự kiện tiếp tục diễn ra sau một giờ gián đoạn.

Hồng Hạnh (Theo Daily Beast)