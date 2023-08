Ông Trump đùa có thể trốn sang Nga

Cựu tổng thống Trump đùa có thể "bỏ trốn" sang Nga, sau khi số tiền bảo lãnh trong vụ bang Georgia truy tố ông được ấn định là 200.000 USD.

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/8, cựu tổng thống Donald Trump cho biết công tố viên hạt Fulton Fani Willis, người chịu trách nhiệm vụ truy tố ông ở bang Georgia, đã "khăng khăng" đòi tiền bảo lãnh.

"Tôi nghĩ bà ấy cho rằng tôi có ý định cao chạy xa bay. Tôi sẽ bay thật xa, có thể đến Nga. Mọi người sẽ không bao giờ được nhìn thấy hay nghe tin tức gì nữa", ông Trump viết. "Liệu tôi có nên sử dụng chiếc máy bay riêng có in chữ Trump không. Có lẽ là không. Tốt hơn hết là tôi nên bay bằng chuyến bay thương mại và tôi chắc chắn sẽ không ai nhận ra mình".

Cựu tổng thống Donald Trump xuống máy bay ở sân bay Miami, bang Florida ngày 12/6. Ảnh: AFP

Giới chức Georgia ngày 13/8 công bố cáo trạng truy tố cựu tổng thống Trump cùng 18 bị can liên quan cuộc điều tra nghi vấn ông tìm cách can thiệp kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này. Ông Trump đối mặt 13 cáo buộc. Các bị can phải trình diện chính quyền hạt Fulton trước trưa ngày 25/8.

Các luật sư của ông Trump cùng công tố viên Willis hôm 21/8 ký thỏa thuận bảo lãnh, trong đó yêu cầu ông phải nộp 200.000 USD. Ông cũng được yêu cầu không thực hiện bất cứ hành động nào nhằm đe dọa các bị can hoặc nhân chứng trong vụ án, kể cả trên mạng xã hội. Trump cũng chỉ được trao đổi thông qua luật sư với 18 bị can còn lại.

Ông Trump trước đó ba lần bị truy tố với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giữ trái phép tài liệu mật và tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, dẫn đến vụ bạo loạn ở quốc hội Mỹ. Ông chỉ trích các nỗ lực này là "cuộc săn phù thủy" và tuyên bố những quyết định truy tố sẽ không thể cản trở ông chạy đua vào Nhà Trắng.

Thanh Tâm (Theo The Hill)