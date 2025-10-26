Ông Trump đồng ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

Tổng thống Trump cùng ký một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia, gọi đây là một "bước tiến lịch sử".

Thỏa thuận ngừng bắn được ký hôm nay bởi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Trump gọi đây là "bước tiến lịch sử" và chúc mừng hai nước vì kết quả này.

Từ trái qua, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: AFP

Được đặt tên là "Hiệp định Kuala Lumpur", thỏa thuận cam kết rằng hai nước sẽ ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung. Thỏa thuận được xây dựng dựa trên lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan cách đây ba tháng.

Thỏa thuận cũng sẽ chứng kiến việc Thái Lan phóng thích 18 tù binh Campuchia vì lý do nhân đạo, theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Campuchia.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan, người đã tham gia sát sao vào các cuộc đàm phán thay mặt ASEAN, cho biết thỏa thuận mới nhất tập trung vào việc thiết lập các quan sát viên tại những khu vực xung đột biên giới.

"Chúng tôi muốn không có bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào nữa, bởi sau ngày 28/7, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập, vẫn có những vi phạm nhỏ", ông nói.

Sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Trump cũng ký thỏa thuận với Campuchia về thương mại song phương và một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản với Thái Lan.

Xung đột biên giới nổ ra giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24/7 với các cuộc tập kích bằng vũ khí hạng nặng khiến hàng chục người chết. Tổng thống Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả đôi bên nếu họ không chấm dứt giao tranh, góp phần giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Trong buổi phát trực tiếp trên Facebook từ Malaysia tối 25/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định lễ ký kết đánh dấu một bước quan trọng hướng tới hòa bình và hợp tác giữa hai quốc gia.

"Nhiều người lo lắng các cuộc đàm phán có thể đặt Thái Lan vào thế bất lợi", ông nói. "Tôi quyết định phát trực tiếp hôm nay để trấn an mọi người rằng tuyên bố chúng ta sẽ ký với chính phủ Campuchia không chứa bất kỳ điều khoản nào gây bất lợi cho Thái Lan".

Thủ tướng cho biết thỏa thuận sẽ thiết lập một khuôn khổ để cả hai nước thực hiện những hành động nhằm mang lại hòa bình và ổn định dọc biên giới chung.

"Chúng ta không mong muốn trở thành kẻ thù với bất kỳ ai. Chúng ta là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Ngay cả quốc ca của chúng ta cũng nói rằng 'người Thái yêu hòa bình, nhưng không sợ chiến đấu'", ông cho hay.

Chính phủ Campuchia mô tả lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn biên giới đánh dấu khoảnh khắc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với cả Campuchia và Thái Lan, tái khẳng định niềm tin chung của hai nước rằng luôn có thể đạt được hòa bình nếu các quốc gia cùng nhau theo đuổi nó.

Theo thông cáo, nhằm ghi nhận những cống hiến của Tổng thống Trump về thúc đẩy hòa bình không chỉ giữa Campuchia và Thái Lan mà còn giữa các quốc gia khác, Thủ tướng Hun Manet đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Vũ Hoàng (Theo Nation Thailand, AFP, Reuters, Khmer Times)