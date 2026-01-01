Ông Trump đón năm mới bằng buổi đấu giá từ thiện triệu USD

Tổng thống Trump chủ trì đấu giá từ thiện trong tiệc giao thừa tại dinh thự Mar-a-Lago, thu về 2,75 triệu USD cho bức tranh Chúa Jesus.

Tại bữa tiệc đón năm mới ở dinh thự Mar-a-Lago tối 31/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì buổi đấu giá từ thiện chân dung Chúa Jesus được nữ họa sĩ Vanessa Horabuena vẽ trong khoảng 10 phút tại sự kiện.

Ông bắt đầu phiên đấu giá với mức khởi điểm 100.000 USD, tuyên bố số tiền thu được sẽ dành để quyên góp cho Bệnh viện St. Jude và văn phòng cảnh sát địa phương.

Ông Trump đón năm mới bằng buổi đấu giá từ thiện triệu USD Tổng thống Trump mời người thắng cuộc đấu giá lên sân khấu tối 31/12/2025. Video: Fox News

"Một triệu USD", ông Trump thốt lên, trước khi nói rằng không có gì đáng ngạc nhiên vì vị khách trả giá là "người quyền lực nhất ở Phố Wall".

Mức giá 2 triệu USD được đưa ra sau đó, ông Trump cho rằng nó "chẳng đáng kể gì" đối với những người tham dự bữa tiệc. Tổng thống Mỹ thêm rằng ông sẽ ký tên lên bức tranh nếu mọi người trả giá cao hơn.

2,5 triệu USD là mức giá tiếp theo. Ông Trump đùa rằng "5 triệu USD hay 2,5 triệu USD vậy?".

Người chiến thắng trong cuộc đấu giá đã trả 2,75 triệu USD cho bức tranh. Tổng thống Mỹ đùa rằng người này không nên trả giá cao như vậy bởi có thể sẽ phải tuyên bố phá sản vào sáng 1/1, trước khi nháy mắt và mời chủ nhân bức tranh lên sân khấu.

Tổng thống Trump tại tiệc đón năm mới ở Mar-a-Lago, bang Florida, ngày 31/12/2025. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania tổ chức bữa tiệc đón năm mới với gia đình, bạn bè. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân cũng tham dự sự kiện.

Khi được hỏi về quyết tâm của ông trong năm 2026, Tổng thống Trump nói "hòa bình trên Trái Đất" trước khi nhập tiệc cùng các khách mời.

Thanh Tâm (Theo Fox News, NY Post)