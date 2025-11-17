Ông Trump đổi ý, ủng hộ công bố hồ sơ Epstein

Ông Trump ủng hộ Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Epstein vì "không có gì phải giấu", dù từng phản đối hành động này.

"Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nên bỏ phiếu để công bố hồ sơ Epstein vì chúng ta chẳng có gì phải che giấu", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/11.

Ông Trump cũng cáo buộc các nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy "trò lừa bịp về Epstein", sau khi đảng này công bố loạt email liên quan tỷ phú ấu dâm, trong đó có nhiều nội dung đề cập tới ông.

Những người chỉ trích cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách che giấu những thông tin về "hành vi sai trái" của ông được tiết lộ trong hồ sơ Epstein, cho rằng đây là lý do ông tìm cách ngăn công bố tài liệu.

Ông Trump bác bỏ cáo buộc này, nói thêm vấn đề hồ sơ Epstein đã khiến nhiều đảng viên Cộng hòa "bị lợi dụng" và không thể để điều đó tiếp diễn. Ông dường như ám chỉ tới các thành viên đảng Cộng hòa trước đó ủng hộ công bố hồ sơ, đi ngược lại lập trường của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 13/11. Ảnh: AP

Nỗ lực thúc đẩy minh bạch hồ sơ Epstein đã tạo ra rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa, khi Tổng thống Trump trước đó phản đối điều này. Ông Trump tuần trước rút lại mọi ủng hộ chính trị dành cho hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, từng được xem là đồng minh thân cận, sau khi bà chỉ trích một số thành viên Cộng hòa trì hoãn công khai hồ sơ Epstein.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã ủng hộ công khai hồ sơ về Epstein, cho rằng quyết định này sẽ chấm dứt mọi thuyết âm mưu liên quan đến Tổng thống Trump.

Dự luật "Minh bạch Hồ sơ Epstein", do hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đề xuất từ tháng 7, kêu gọi công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về những dữ liệu bị tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa.

Ông Trump và Epstein từng là bạn bè nhưng bất hòa vào năm 2004 vì một thỏa thuận bất động sản. Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, một số trong đó chỉ mới 14 tuổi, và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Tổng thống Mỹ phủ nhận từng đến dinh thự của tỷ phú ấu dâm ở Quần đảo Virgin, nơi diễn ra các hành động phạm tội. Ông Trump khẳng định không biết về các hành vi trái luật của Epstein.

Ngọc Ánh (Theo AFP)