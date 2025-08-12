Ông Trump đổi quan điểm, khen CEO Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump khen CEO Intel Lip-Bu Tan có sự nghiệp thành công sau khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 11/8.

"Tôi đã gặp Lip-Bu Tan của Intel cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. "Cuộc gặp rất thú vị. Thành công và sự thăng tiến của ông ấy là câu chuyện đáng kinh ngạc. Trong tuần tới, ông Tan và các thành viên Nội các sẽ dành thời gian gặp gỡ và trình bày các đề xuất với tôi. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này!".

Người phát ngôn Intel sau đó xác nhận: "Sáng nay, ông Tan rất vinh dự gặp Tổng thống Trump, sau đó đã có những thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng về cam kết của Intel trong việc tăng cường vị thế dẫn đầu về công nghệ và sản xuất Mỹ".

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Intel

Theo CNBC, thông điệp mới của ông Trump cho thấy sự thay đổi rõ rệt về giọng điệu và quan điểm. Tuần trước, cũng trên Truth Social, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng ông Tan "rất mâu thuẫn" và yêu cầu từ chức ngay lập tức. Reuters khi đó cho biết vấn đề có liên quan đến việc CEO Intel từng điều hành các công ty đầu tư vào hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc, một số có liên quan đến quân đội.

Trong thư gửi nhân viên ngày 8/8, ông Tan cho rằng "đã có thông tin sai lệch" về sự nghiệp và vai trò lãnh đạo trước đây của ông, nhấn mạnh Intel đang "hợp tác" với Nhà Trắng dưới thời ông Trump để "giải quyết vấn đề đã được nêu ra và đảm bảo họ có đầy đủ thông tin thực tế". Ông cũng cho biết bản thân "luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất" trong bốn thập kỷ làm trong ngành và hiện được hội đồng quản trị hiện tại "hoàn toàn ủng hộ".

Chính quyền Trump hiện có những động thái mạnh tay với giới kinh doanh Mỹ, đặc biệt liên quan đến bán dẫn, trong bối cảnh nước này đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc để giành vị thế thống trị trong lĩnh vực AI. Ngày 8/8, CEO Nvidia Jensen Huang cũng đến gặp ông Trump ở Nhà Trắng. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Trump cho biết ban đầu yêu cầu Nvidia trả cho chính phủ Mỹ 20% doanh thu từ việc bán chip máy tính tiên tiến cho Trung Quốc, nhưng sau đó giảm xuống 15%.

Trong khi đó, Financial Times cho biết AMD cũng chấp nhận chia 15% doanh thu như điều kiện để được cấp phép xuất khẩu các dòng chip tiên tiến MI308 sang Trung Quốc. Công ty này chưa đưa ra bình luận.

Bảo Lâm tổng hợp