Ông Trump đổi giọng, ca ngợi tân Thị trưởng New York

Tổng thống Trump tiếp tân Thị trưởng New York Mamdani tại Nhà Trắng, ca ngợi ông và cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề của thành phố này.

"Chúng tôi đã thống nhất với nhau nhiều thứ hơn tôi nghĩ", Tổng thống Donald Trump ngày 21/11 nói trước các phóng viên sau cuộc gặp riêng với Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani. "Chúng tôi có một điểm chung là đều muốn thành phố này của chúng ta, nơi chúng tôi yêu quý, sẽ phát triển thật tốt".

Tổng thống Donald Trump bắt tay tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 21/11. Ảnh: AP

Trong các bức ảnh được truyền thông công bố, ông Mamdani, 34 tuổi, đứng cạnh bàn làm việc của Tổng thống, vẻ mặt vui vẻ, trong khi ông Trump tươi cười trò chuyện với tân Thị trưởng New York. Phản ứng từ Tổng thống gây chú ý vì ông Mamdani là một chính trị gia Dân chủ có quan điểm đối lập hoàn toàn với ông Trump và hai bên thường xuyên công khai chỉ trích nhau suốt nhiều tháng qua.

Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy vui vì hai bên đã gác lại những khác biệt đảng phái. "Anh ấy làm tốt hơn thì tôi càng vui hơn", ông nói. Tổng thống mô tả tân Thị trưởng New York là một người "rất lý trí".

"Điều tôi thực sự trân trọng ở Tổng thống là cuộc gặp mà chúng tôi vừa có không tập trung vào những điểm bất đồng, vốn tồn tại rất nhiều, mà tập trung vào mục đích chung của chúng tôi là phục vụ người dân New York", ông Mamdani nói.

Hai người cũng bỏ qua những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào nhau những tuần gần đây khi phóng viên nhắc tới chủ đề này.

"Tôi từng bị gọi bằng những từ tệ hơn cả 'kẻ chuyên quyền' rồi", ông Trump cười nói. "Vì vậy, nó không quá xúc phạm, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau".

Tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: AP

Mamdani đắc cử ghế thị trưởng với cam kết tập trung giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt ở New York, thành phố với 8,5 triệu dân. Theo số liệu thống kê, người dân New York phải trả tiền thuê nhà gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc.

Lạm phát được người dân Mỹ đặc biệt quan tâm và Tổng thống Trump hiện bị đánh giá thấp về vấn đề này. Chỉ 26% người Mỹ nói ông Trump đang làm tốt trong việc quản lý chi phí sinh hoạt, theo một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện tuần qua.

Tổng thống vốn nhiều lần kêu gọi người dân New York không bỏ phiếu cho ông Mamdani, cảnh báo đây sẽ là thảm họa cho thành phố. Ông Trump từng sống tại khu Manhattan, New York, nhưng đã chuyển tới Florida sau nhiệm kỳ đầu tiên.

Một phóng viên hỏi Tổng thống liệu ông có cân nhắc chuyển về thành phố nơi mình sinh ra khi Thị trưởng Mamdani điều hành nó hay không.

"Có chứ, đặc biệt là sau cuộc gặp vừa rồi", ông Trump trả lời.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)