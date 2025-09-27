Ông Trump dọa tước quyền đăng cai World Cup của các thành phố 'thiếu an toàn'

Tổng thống Mỹ đe dọa chuyển địa điểm đăng cai các trận đấu World Cup 2026 khỏi các thành phố "thiếu an toàn", ám chỉ những nơi ngả về đảng Dân chủ có tỷ lệ tội phạm cao.

"Nếu tôi cho là nơi đó không an toàn, chúng tôi sẽ chuyển điểm thi đấu đến một thành phố khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25/9, trả lời câu hỏi liệu ông có chuyển điểm đăng cai khỏi những thành phố "không hợp tác với các sáng kiến chống tội phạm, nhập cư trái phép".

Mỹ, Canada, Mexico sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 quy mô lớn nhất lịch sử. Mỹ dự kiến tổ chức các trận đấu tại 11 thành phố gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco và Seattle. Trận chung kết sẽ tổ chức ở sân vận động MetLife, bang New Jersey, sát New York, nên được đề dưới tên kép New York/New Jersey.

Trong số 11 thành phố nói trên, Seattle và San Francisco là các thành trì của đảng Dân chủ mà ông Trump chú ý gần đây.

"Nếu sân vận động hoặc thành phố đó có nguy hiểm dù chỉ một chút trong kỳ World Cup hoặc Thế vận hội Olympic 2028 tại Los Angeles, chúng tôi sẽ điều chỉnh địa điểm đôi chút. Nhưng tôi hy vọng điều đó không xảy ra", ông Trump nói thêm.

Ông Trump cầm cup vàng World Cup tại Nhà Trắng, ngày 22/8. Ảnh: AFP

Chưa rõ ông Trump có thẩm quyền đổi địa điểm đăng cai hay không. FIFA chưa trả lời yêu cầu bình luận. Giới quan sát cho biết bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ gặp những thách thức hậu cần.

Trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố các thành phố ngả về Dân chủ không an toàn, có tỷ lệ tội phạm cao. Ông đã triển khai Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles hồi tháng 6 sau loạt cuộc biểu tình phản đối truy quét người nhập cư, sau đó là ở Washington hồi tháng 8. Ông cũng nhiều lần đe dọa điều động quân đội đến Chicago.

Đức Trung (Theo AP, Reuters)