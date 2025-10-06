Ông Trump dọa tập kích băng đảng ma túy trên đất liền

Ông Trump nói sẽ xem xét mở rộng chiến dịch chống tội phạm ma túy vào đất liền, sau khi Mỹ liên tiếp tập kích "xuồng ma túy" gần Venezuela.

"Chúng ta đang ngăn chặn ma túy ở mức độ chưa từng thấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia hôm 5/10.

Theo ông Trump, các cuộc tập kích gần đây của quân đội Mỹ nhằm vào phương tiện nghi chở ma túy gần Venezuela đã khiến "không còn xuồng nào" xuất hiện ở khu vực. "Không có ai, ngay cả thuyền đánh cá, muốn tới vùng biển đó nữa. Chúng ta không phát hiện bất cứ chiếc nào cả", lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại căn cứ Norfolk hôm 5/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể mở rộng hoạt động quân sự vào đất liền sau thành công của chiến dịch trên biển. "Chúng không còn đến bằng đường biển nữa và giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm trên đất liền, do chúng sẽ phải đi bằng đường bộ. Phương pháp đó cũng sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp", ông nói khi đề cập các băng đảng ma túy.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington đã phá hủy thêm một xuồng chở ma túy vào "tối qua", song chưa rõ đây có phải sự việc mới không. Vụ tập kích gần nhất mà Lầu Năm Góc công bố diễn ra hôm 3/10, khi Mỹ tấn công phương tiện nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela làm 4 người thiệt mạng.

Giới chức Mỹ đã tiến hành ít nhất 4 cuộc tập kích nhằm vào "xuồng chở ma túy" ở khu vực, khiến 21 người thiệt mạng. Nhà Trắng tuyên bố đây là động thái nhằm ngăn băng đảng tội phạm vận chuyển chất cấm đến Mỹ, dù chưa công bố bằng chứng cho thấy có ma túy trên các xuồng đó.

Các thành viên đảng Dân chủ và giới chuyên gia cũng nghi ngờ tính hợp pháp của hoạt động quân sự trên, khi Mỹ đang sử dụng vũ lực ở vùng biển quốc tế để hạ sát những nghi phạm chưa bị bắt hoặc thẩm vấn.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự, trong đó có phi đội tiêm kích tàng hình F-35B, 8 tàu mặt nước và một tàu ngầm hạt nhân, đến vùng biển Caribe với lý do phục vụ chiến dịch chống tội phạm, điều Caracas coi là mối đe dọa.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ trích các tuyên bố từ Mỹ về đối phó tội phạm là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 2/10 tuyên bố nước này đã phát hiện một số chiến đấu cơ Mỹ tiếp cận bờ biển, song không nêu chủng loại máy bay và khoảng cách cụ thể.

Phạm Giang (Theo AFP)