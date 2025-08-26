Ông Trump dọa tăng thuế và siết xuất khẩu chip với nhiều nước

Tổng thống Mỹ muốn trả đũa các nước áp thuế dịch vụ số với ngành công nghệ Mỹ, thông qua thuế nhập khẩu và sản phẩm công nghệ cao.

Ngày 25/8, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ các công ty công nghệ nước này. Ông cho rằng "các loại thuế, luật và quy định về dịch vụ số đều được thiết kế để gây tổn hại hoặc phân biệt đối xử với doanh nghiệp công nghệ Mỹ". Ông Trump khẳng định việc này có lợi cho Trung Quốc và "cần chấm dứt ngay".

"Tôi cảnh báo tất cả quốc gia duy trì thuế, luật, quy định dịch vụ số, rằng nếu không gỡ bỏ, tôi sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung đáng kể lên hàng hóa của họ sang Mỹ, đồng thời hạn chế xuất khẩu công nghệ và chip", ông Trump viết.

Các hãng công nghệ lớn của Mỹ đang bị nhiều nước áp thuế dịch vụ số. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ từ lâu đã bất mãn với việc các nước áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Chịu tác động chủ yếu từ thuế này là các hãng công nghệ lớn nhất thế giới, như Meta, Alphabet, Apple hay Amazon. Các doanh nghiệp này đều đến từ Mỹ.

Ông Trump thậm chí dùng vấn đề này trong đàm phán thỏa thuận thương mại. Hồi tháng 6, ông thông báo chấm dứt đàm phán với Canada vì quốc gia này bắt đầu áp thuế dịch vụ số lên các hãng công nghệ Mỹ. Theo kế hoạch, chính phủ Canada sẽ thu thuế 3% với các công ty có doanh thu từ người dùng Canada trên 20 triệu CAD (14,5 triệu USD) một năm. Hai ngày sau, họ rút lại thuế này để tiếp tục đàm phán với Mỹ.

Đến nay, nhiều nước như Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Ấn Độ... đã áp thuế lên doanh thu các hãng công nghệ đa quốc gia có hoạt động tại đây. Các quốc gia lập luận rằng những tập đoàn công nghệ khổng lồ này đang hoạt động trong lãnh thổ và thu lợi nhuận lớn từ công dân của họ, nhưng gần như không đóng thuế cho chính phủ sở tại.

Tại Liên minh châu Âu (EU), thuế này được thông qua từ năm 2022, với mục tiêu đảm bảo môi trường Internet lành mạnh và an toàn hơn.

Hồi tháng 2, ông Trump ký biên bản ghi nhớ yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thực hiện lại cuộc điều tra về thuế dịch vụ số mà ông khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Mục đích là điều tra xem liệu các nước có dùng thuế này để "phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ" hay không.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)