Ông Trump dọa sa thải Thống đốc Fed

Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Thống đốc Fed Cook, đe dọa sẽ sa thải nếu bà không đồng ý từ chức như yêu cầu của ông.

"Điều bà ấy làm thật tồi tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 nhận xét khi được phóng viên hỏi về Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, người đang hứng chịu chỉ trích từ chính quyền ông Trump liên quan cáo buộc gian lận thế chấp.

"Tôi sẽ sa thải nếu bà ấy không chịu từ chức", ông nói khi thăm bảo tàng của Nhà Trắng.

Bà Cook chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu khi thăm bảo tàng của Nhà Trắng hôm 22/8. Ảnh: AP

William Pulte, giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA), hôm 20/8 cáo buộc Thống đốc Fed khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính.

Ông kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ điều tra bà Cook với cáo buộc gian lận thế chấp, còn Tổng thống Trump yêu cầu Thống đốc Fed "từ chức ngay lập tức". Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nói cơ quan này đang xem xét nghiêm túc cáo buộc do giám đốc FHFA nêu ra.

Thống đốc Fed sau đó tuyên bố "không có ý định từ chức vì bị bắt nạt". Bà cho biết sẽ xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi "chính đáng" về lịch sử tài chính của bản thân với tư cách là thành viên Fed, thêm rằng đang thu thập thông tin chính xác để trả lời các câu hỏi.

Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên do tổng thống Mỹ bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn, trong đó mỗi người có nhiệm kỳ 14 năm và không thể tái bổ nhiệm.

Bà Cook là một trong ba Thống đốc được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Joe Biden. Có hai người được ông Trump lựa chọn trong số các Thống đốc còn lại.

Tổng thống Trump đang thúc giục Thượng viện sớm phê chuẩn để Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, được đảm nhận tạm thời vị trí còn trống trong Hội đồng Thống đốc Fed, sau khi Adriana Kugler đột ngột từ chức hồi đầu tháng.

Bà Cook phát biểu tại Washington hồi năm 2022. Ảnh: AP

Nếu bà Cook từ chức hoặc bị sa thải, ông Trump sẽ có thể bổ nhiệm người thay thế và đảm bảo rằng đa số thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed có chung quan điểm với mình về chính sách tiền tệ.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, vì không chấp nhận hạ lãi suất cũng như về chi phí cải tạo hạ tầng của cơ quan này.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định ông Trump sẽ không dễ dàng sa thải bà Cook, người chưa bị kết tội. Luật cho phép tổng thống cách chức các nhà hoạch định chính sách nếu có lý do chính đáng, thường được hiểu là sai sót nghiêm trọng trong công việc hoặc có hành vi phi pháp. Tuy nhiên, đây là thuật ngữ rộng và ít có tiền lệ về pháp lý, nên rất khó chứng minh.

Phạm Giang (Theo Reuters, CNBC)