Ông Trump dọa 'phản ứng mạnh chưa từng thấy' nếu thỏa thuận với Iran đổ vỡ

Tổng thống Trump yêu cầu lực lượng Mỹ giữ nguyên vị trí quanh Iran, cảnh báo sẽ leo thang xung đột nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

"Tất cả chiến hạm, máy bay và binh sĩ Mỹ, cùng đạn dược, vũ khí bổ sung và mọi thứ cần thiết để tấn công đối phương đã suy yếu đáng kể, sẽ tiếp tục hiện diện quanh Iran tới khi thỏa thuận được tuân thủ đầy đủ", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/4.

Theo ông Trump, hai bên đã nhất trí rằng Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân, mở cửa và đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz. Ông cảnh báo phản ứng quân sự với quy mô "lớn và mạnh chưa từng thấy" sẽ diễn ra nếu những điều này không được thực hiện, song nhận định kịch bản đó rất khó xảy ra.

"Quân đội Mỹ đang tích trữ đạn dược và nghỉ ngơi, đồng thời thật sự đang hướng tới hoạt động tiếp theo. Nước Mỹ đã trở lại", ông viết thêm.

Ông Trump lệnh cho quân đội Mỹ giữ nguyên vị trí quanh Iran Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 7/4. Video: CENTCOM

Ông Trump đưa ra tuyên bố một ngày sau khi Mỹ và Iran chấp nhận ngừng bắn hai tuần theo thỏa thuận do Pakistan làm trung gian, chấm dứt 6 tuần giao tranh và tạo điều kiện cho đàm phán. Tehran sau cho biết các tàu có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn, song phải phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Israel ủng hộ quyết định của ông Trump về ngừng tấn công Iran, song tuyên bố thỏa thuận không áp dụng cho Lenbanon. Quân đội Israel ngày 8/4 mở đợt tấn công dữ dội nhất vào Lebanon kể từ cuối tháng 2, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.

Chiến dịch của Israel khiến Iran đưa ra cảnh báo rằng tiếp tục đàm phán để đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ "chưa hợp lý", đồng thời nhấn mạnh tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

Tiêm kích F-35C hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 8/4. Ảnh: CENTCOM

Một quan chức Mỹ ngày 29/3 nói với New York Times rằng nước này đã triển khai hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông, nhiều hơn so với thường lệ 10.000 người.

Trong số các chiến hạm Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông có tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các chiến hạm hộ tống, cùng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli và Đơn vị Thủy quân Lục chiến Viễn chinh (MEU) số 31. Tàu đổ bộ tấn công USS Boxer cùng MEU 11 cũng đang trên đường tới khu vực này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNBC)